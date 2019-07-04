Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6255
  • 6,3453
  • 256.539
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. HDP-İP kavgası: HDP'nin oylarıyla koltuklarınızda oturuyorsunuz!

HDP-İP kavgası: HDP'nin oylarıyla koltuklarınızda oturuyorsunuz!

HDP-İP kavgası: HDP'nin oylarıyla koltuklarınızda oturuyorsunuz!

TBMM Genel Kurulunda İP ile HDP arasında tartışma çıktı. HDP'li Fatma Kurtulan İP'e yönelik "Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasından PKK tartışması yaşandı. 

"KOLTUKLARINIZDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

İP'li Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" ifadelerini kullandı.

İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların sürmesi üzerine, birleşime ara verdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
<p>Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgâhlarda üretilen el halılarıyla ünlü

Halı Tarlalarının Göz Alıcı Güzelliği Kameralara Yansıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Turlarla gelip, tarlada beğenip adreslerine gönderiyorlar

Diyarbakır'da dev operasyon: 5 milyon 430 bin 704 Hint keneviri ele geçirildi