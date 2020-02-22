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  3. HDP'den CHP'ye 'Cesaret' çağrısı! 'İttifakımızı gizlemeyelim...'

HDP'den CHP'ye 'Cesaret' çağrısı! 'İttifakımızı gizlemeyelim...'

HDP'den CHP'ye 'Cesaret' çağrısı! 'İttifakımızı gizlemeyelim...'

HDP’den CHP’ye “gizli ittifakımızı cesaretle ilan edelim” çağrısı geldi.

HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum” dedi.


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