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  3. HDP'den CHP'ye müzakere çağrısı

HDP'den CHP'ye müzakere çağrısı

HDP'den CHP'ye müzakere çağrısı

Diyarbakır’da olağanüstü toplanan HDP açıklama yaptı. Eş Genel Başkan Sezai Temelli “Başta CHP olmak üzere parlamentoda yer alan ve parlamento dışında olan tüm siyasi partileri toplumsal barış için sorumluluk almaya, savaş politikalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

Temelli şunları söyledi: “Demokratik müzakereyi ilke edinen ve barışı örgütleme mücadelesi veren bizler, ülkenin baskı ve çatışma sarmalından kurtulabilmesi için toplumsal barışın sağlanması için açık çağrı yapıyoruz." 

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