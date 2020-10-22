HDP ve FETÖ için seçim istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan grup toplantısında “Erken seçim benim talebim değil, çiftçinin, emeklinin, sanayicinin, hapishanelerde haksızca yatanların talebidir” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, “hapishanelerde haksızca yatanlar” ifadesiyle neyi kast ettiği tartışma yarattı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:

DOSTLARI CEZAEVİNDE

“Onun dostları cezaevinde çünkü. Kim onun dostları? PKK’lılar, Demirtaşlar...Bu cümleden sadece teröristleri kastettiği ortada. Kader mahkumlarını kastettiğini düşünemeyiz. Onların dostları zaten teröristler ve Türkiye düşmanları. Bunları fazla da kaale almamak lazım. Kılıçdaroğlu, ne kadar ülke devlet düşmanı varsa onları kastediyordur. Çünkü teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Bunların, yani terör örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor.”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun erken seçim açıklaması, sadece birilerine mesaj gönderme çabası. Yoksa 10 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden, anketlerde oyunun düştüğü net bir şekilde görülen Sayın Kılıçdaroğlu’nun erken seçim istemesi akla ziyan bir tutum olur. Bu sözlerine açıklık getirmek zorundadır, “haksız yere” yatan kim, bunu bilmek kamuoyunun hakkı. Bu sözünden Demirtaş’ı mı, PKK’lıları mı, FETÖ’cüleri mi, DHKP-C’lileri mi kast ediyor açıkça ifade etmelidir. Terör suçundan hüküm giymiş isimlere sahip çıkmak 90 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. CHP tabanı, artık bu saçmalığa bir dur demelidir.”

‘ŞEREF MADALYASI’ DEMİŞTİ



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan şunları söyledi: “Aslında Kılıçdaroğlu’nun kimlere diyet borcunu ödemek çabasında olduğu çok net anlaşılıyor. Daha önce de ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ diyen Demirtaş için ‘bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak’ demişti.”