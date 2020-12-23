HDP-FETÖ yalanını CHP de sahiplendi

FETÖ’nün örgütteki liderlik kavgasını kamufle etmek için kullandığı “cezaevlerinde çıplak arama yapılıyor” iddiası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da sürdürüldü. Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında “Uşak’ta 30 üniversite öğrencisi gözaltına alınıyor. Kız öğrenciler bunlar ve çıplak aramaya tabi tutuluyorlar. Bunu Sayın Gergerlioğlu dile getirdi” dedi. Gergerlioğlu’nun “çıplak arama” iddiası, FETÖ tarafından sahiplenilerek, örgüt mensuplarına yönelik “Cezaevlerini hareketlendirin” talimatına dönüşmüştü. Gergerlioğlu’nun FETÖ’cülerle online toplantısı da ortaya çıkmıştı.

‘UYUŞTURUCU SATANDAN VERGİ AL’ ÖNERİSİ!



Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında asgari ücretle ilgili konuşurken ilginç bir de öneride bulundu. Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın. Sen asıl, alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın, kara parayla devleti dolandırandan vergiyi alacaksın”dedi.