'Hayvan hakları lütuf değildir'

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer. İdrak edemediğimiz bir hakikat var, doğal kaynakların kullanımı ve muhafazası da kul hakkına giren bir konudur. Hayvanların haklarını teslim etmek bir lütuf değil, Cenâb-ı Hakk’ın bize yüklediği vazifelerin idrakine varmaktır. Lütfen, sizler bu konuların sözcüsü olun.Unuttuklarımızı bize yeniden hatırlatın.” dedi.