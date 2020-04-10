Hayata korona ayarı! Öğretmene 2 ay tatil, yazın telafi eğitimi torba yasada

İşte değişiklik yapılacak o maddeler:



• 3 ay işten çıkartılmayacak: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor; Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

• Ücretsiz izne 39 TL: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara günlük 39 TL verilecek. 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayanlara aynı miktarda ödeme yapılacak.

• Öğretmene tatil: Öğretmenler yaz tatilinde iki ay izin yapacaklar. Ancak, kalan tatil zamanlarında mesleki çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

• Telafi eğitimi: Salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitim öğretimin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde yaz tatilinde öğretmenlerin izin süresi bir ay kısalabilecek.

• Sosyal medya: Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya sitelerinin devlete bildirilen resmi bir temsilcisi olacak.

• Öğrenim kredisi faizleri: Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak.

• Markete ‘üretici’ cezası: Küçük işletme niteliğindeki üretici ve tedarikçiden et ve süt ürünü alanlar bir ay içinde ürün bedelini ödemezse 500 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

• Stokçuluk ve fahiş fiyat: Fahiş fiyat uygulayanlara 10- 100 bin, stokçuluk yapanlara da 50-500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

• Kar dağıtımına sınır: Bu yıl şirketlerin kar payı dağıtımları sınırlandırılacak.

• Özel Halk otobüsleri: Belediyeler özel halk otobüslerine gelir desteği yapabilecek.

• Bankalar: Kredi kartı ve banka kartı başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.