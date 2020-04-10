Hayata korona ayarı! Öğretmene 2 ay tatil, yazın telafi eğitimi torba yasada
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 62 maddelik yasa taslağı iş dünyası ve STK'lara gönderildi.
İşte değişiklik yapılacak o maddeler:
• 3 ay işten çıkartılmayacak: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor; Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.
• Ücretsiz izne 39 TL: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara günlük 39 TL verilecek. 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayanlara aynı miktarda ödeme yapılacak.
• Öğretmene tatil: Öğretmenler yaz tatilinde iki ay izin yapacaklar. Ancak, kalan tatil zamanlarında mesleki çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.
• Telafi eğitimi: Salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitim öğretimin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde yaz tatilinde öğretmenlerin izin süresi bir ay kısalabilecek.
• Sosyal medya: Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya sitelerinin devlete bildirilen resmi bir temsilcisi olacak.
• Öğrenim kredisi faizleri: Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak.
• Markete ‘üretici’ cezası: Küçük işletme niteliğindeki üretici ve tedarikçiden et ve süt ürünü alanlar bir ay içinde ürün bedelini ödemezse 500 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek.
• Stokçuluk ve fahiş fiyat: Fahiş fiyat uygulayanlara 10- 100 bin, stokçuluk yapanlara da 50-500 bin liraya kadar para cezası verilecek.
• Kar dağıtımına sınır: Bu yıl şirketlerin kar payı dağıtımları sınırlandırılacak.
• Özel Halk otobüsleri: Belediyeler özel halk otobüslerine gelir desteği yapabilecek.
• Bankalar: Kredi kartı ve banka kartı başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.