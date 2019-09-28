Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. 'Halklarımız için Erdoğan ile çalışacağız'

'Halklarımız için Erdoğan ile çalışacağız'

'Halklarımız için Erdoğan ile çalışacağız'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Miçotakis, “Başkan Erdoğan ile göç ve Kıbrıs sorunundan ikili sorunlara kadar tüm temel konularda açık bir görüşmemiz oldu. Halklarımızın yararı ve bölgedeki istikrar için daha iyi iklim yaratmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi. 

RAHATSIZ OLDU 

Öte yandan Başkan Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge önerisini eleştiren Yunanistan Başbakanı, “Türkiye’nin Kürtleriyle Suriye’nin Kürtleri arasında Sünnilerin yaşayacağı bir güvenli bölge istiyor. ABD’nin veya Avrupa’nın bu öneriyi kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal” dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın ortasında kayıp kıta bulundu

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar