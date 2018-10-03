Halka tepeden bakan adamları getirmeyin 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimde partisinin aday belirleme kriterleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, “Kimse, ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin” dedi.

EHLİYET, LİYAKAT, TEVAUZU…

Erdoğan şunları söyledi: Burada ehliyet ve liyakat esastır. Buna göre adımlarımızı atmakta da bizler kararlıyız. Bunun için sizlerden partimize, şehirlerimize ve ülkemize en iyi katkıyı sağlayacak bir yaklaşım içerisinde olmanızı bekliyorum. Öyle halkına tepeden bakacak adamları bize getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davaya iyi hazmetmiş olanları bize getirin. Hiç ilgisi, alakası olmayan ama seçime gidiyoruz, bu vesileyle onu da buradan aday yapalım, hayır yok öyle bir şey. Emeği olacak.

ADAYIN KARŞILIĞI OLACAK

Adayın karşılığının olması lazım. Sadece partinin karşılığına sığınarak adaylık değil, adayın da bir karşılığı olacak, o da prim yapacak partinin gücünü arkasına alacak. Hizmetleriyle milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz.

Kapımız herkese açık olacak

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık. İşin ehli mi, değil mi? İşin ehli olur, beraber yıllarca aynı STK’de hizmet vermiş olabilirsiniz o ayrı bir konu ama böyle bir ehliyeti, liyakatı yok, olmaz öyle şey. Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak ve ‘hakikaten biz arkadaşla burada Allah’ın izniyle seçimi alırız’ diyebileceğiz. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız.

TEŞEKKÜR, TEŞEKKÜR...

Hangi liderle görüştüysem hepsi teşekkür, teşekkür, teşekkür... Çünkü 3,5 milyona biz burada bakıyoruz. Dünyaya dağılsaydı o zaman halleri ne olacaktı? Bunu biliyorlar.

Suriye’de yanlış adım atmadık

“İdlib’deki imtihandan yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz. Rusya, rejime biz radikal uçlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz.”

Bugüne kadar Suriye’de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib’deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz.

Cenevre süreci derde derman olmadı, onun için Astana sürecini başlattık. Astana sürecinde Rusya, Türkiye, İran ve bunun yanında Birleşmiş Milletler müşterek bir çalışmaya girdik.

RUSYA’YLA ORTAK HAREKET

Rejimin İdlib’i tehdidi noktasında Rusya her türlü önlemi alıyor. İçeride de radikal uçlara karşı Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Gerektiğinde Rusya ile beraber hareket ediyoruz. Böyle bir süreci başlattık. Rabbim bunu hayreylesin. Burada yeni yeni bazı ne terör ne de bombalama olayları çıkmasın istiyoruz. Bu süreç devam ediyor.

Masada yoksan sözün olmaz

“Biz baştan itibaren ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu tezimizi bütün dünyaya kabul ettireceğiz.”

Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Masada olmadığınız sürece hiçbir sözünüz yok. Onun için biz baştan itibaren ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu, alana bizim sürdüğümüz bir tezimizdir. Bu tezimizi dünyaya da kabul ettireceğiz. Buraya doğru bir oluşumu sağlamamız lazım. İşte şimdi Amerika, bir 7’ler düzenlemesi ‘small grup’ adı altında yapıyor.

‘SMALLER GRUP’

Biz de ona karşı, ben bir latife yaptım, ‘Biz de smaller grup yaparız.’ dedik. Biz de 4 ülkenin katılımıyla Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa İstanbul Zirvesi’ni yapacağız. Bu da büyük ihtimalle ya bu ay sonuna kadar veya önümüzdeki ay itibarıyla gerçekleşecek. Bu toplantıyla birlikte hedefimiz yine bu bölgede, yani koalisyon güçleriyle beraber Rusya, Türkiye burada masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz.

60 BİN KİŞİ İDLİB’E DÖNDÜ

İdlib krizinin istenmedik bir şekilde gelişmesi halinde, ülkemize 1 milyona yakın sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Geliştirdiğimiz stratejiler ve attığımız adımlar neticesinde daha şimdiden İdlib’e 60 bin kişinin geri dönüşüne şahit olduk. Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç sokmamış kimi ülkelerin, birdenbire toplanıp, kendi kendilerine yol haritaları çizmeye çalışmaları, çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti.

Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından, TBMM Tören Salonu’nda ASTOP üyeleriyle bir araya geldi. Bir saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TERÖRE DESTEĞİ BIRAK BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Türkiye’nin sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna destek veren ülkelerle ancak bu teşebbüsten vazgeçilmesi halinde bölgede birlikte çalışma imkânı bulabiliriz.

Amerika, Suriye’nin kuzeyine yaklaşık 19 bin TIR silah, araç ve gereç gönderdi. Kime gönderdi? YPG/PYD’ye. Orada kim var? Bunlar var, bu teröristler var. Bunlar PKK’nın yan kolları. Bunun yanında da Amerika’nın 22 tane üssü var. 3 bin civarında kargo uçakla da buraya sürekli olarak silah, mühimmat, araç, gereç gönderiliyor. Peki, bunlar kime karşı kullanılacak? O sınırın öbür tarafında kim var? Türkiye var. Biz paramızla sizden silah, araç, gereç istedik vermediniz. Ama terör örgütüne bunları bedava veriyorsunuz.

Provokatörü paketleyip attılar

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin mensuplarıyla Almanya’daki kimi çevreler ziyareti sabote etmek için ellerinden geleni yaptı. Merkel’le ortak basın toplantısını provoke etmek isteyen bir ahlaksız çıktı. Alman değildi sözde Türk’tü. Paketleyip dışarı attılar. Kimin yamağı olduğu da belli zaten onu söylemeye gerek yok. Bu şekilde de basın toplantımızı icra ettik.

Köln Merkez Camii’nde Kuran okudu

Almanya’da resmi temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Köln Merkez Camii’nin açılış töreninin ardından Kur’an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan’ın Kur’an-Kerim okuduğu anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.