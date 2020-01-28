'Hafter’i ayakta tutan Abu Dabi’nin parası'

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa yaptıkları görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katıldı. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandığını belirten Başkan Erdoğan, İdlib ve Libya konusunda da açıklamalarda bulundu. “İdlib’den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz” diyen Erdoğan, Hafter için de “Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter’i ayakta tutuyor, kendisi de lejyonerdir, maaşlı askerdir. Muammer Kaddafi’ye de ihanet etmiştir” diye konuştu.

DESTEK ŞART

Erdoğan, daha sonra Türkiye-Senegal İş Forumu’nda işadamlarına seslendi. “İş adamlarının destek vermediği ve öncülük etmediği bir kalkınma hamlesinin hedefine ulaşma şansı yoktur” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

HEDEF 1 MİLYAR $

“Türkiye’nin 17 yılda ekonomide yazdığı başarı destanında siyasetçilerle çalışan, risk alan, mücadele eden iş adamlarının çok büyük payı vardır. Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmini 2007 yılındaki 66 milyon dolar seviyesinden 2018 yılında 401 milyon dolar seviyesine taşıdık, hedefimiz, ticaret hacmimizi orta vadede bugün yaptığımız görüşmelerden sonra 1 milyar dolara çıkarmaktır. Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.”

Emine Erdoğan, Senegal’in başkenti Dakar’da TİKA tarafından modernizasyonu yapılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Emine Erdoğan’a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti.