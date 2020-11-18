Hafta sonu için sokak kısıtlaması... 20:00'den sonra evdeyiz

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan önemli kararları açıkladı.

• Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10:00 ila 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

• Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yılsonuna kadar online olarak sürdürülecek.

• Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

• Alış veriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10:00 ile 20:00 arası olarak sınırlanacak.

• Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak.

• Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

KAHVEHANELER KAPANDI



• Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

• Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

• Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

• Şehirlerin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek, il hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.

• Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.

31 ARALIK’A KADAR UZAKTAN EĞİTİM



Milli Eğitim Bakanlığı, Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından okullarla ilgili bir duyuru yayınladı. Bakanlık, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Yapılan duyuruda, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmenin ayrıca yapılacağı belirtildi.

EKONOMİDE REFORM HAZIRLIĞI SÜRÜYOR



Erdoğan, Türkiye’nin salgın dönemine rağmen ekonomide güçlenerek yoluna devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Ekonomideki görev değişiklikleri, küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik değişimlere uygun şekilde, ülkemizde de hukuk ve ekonomi alanında köklü reformlara hazırlık yaptığımız dönemde gerçekleşti. Ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla çalışılarak, İnsan Hakları Eylem Planı Taslağına son hali önümüzdeki günlerde verilecek.”

KKTC ZİYARETİYLE EN GÜZEL CEVABI VERDİK



Erdoğan, basın toplantısında KKTC’ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde de bulundu: “Cumhuriyet Bayramı tö-renlerine iştirak ederek Kıbrıs Türkünün bayram sevincine ortak olduk. Her konuda olduğu gibi sağlık hususunda da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye ile KKTC’yi birbirinden ayırmak isteyenlere en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum.”

İZMİR’DE KONUTLAR BU AY BAŞLIYOR



Başkan Erdoğan, İzmir depreminden sonra devletin yaraları sarmak için yaptığı yoğun faaliyetleri aktardı: “Bu ay bitmeden ihaleler yapılıp inşa sürecine geçilecek. 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca, 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız. Türkiye genelinde dönüşüm çalışmalarında yeni düzenlemelere gidebiliriz.”

DERMAN VE YİĞİT BEŞTEPE’DE



Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel’i anne ve babaları ile birlikte kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, Derman ve Yiğit Evrensel kardeşlerle yakından ilgilendi. Ömer ve Fatma Evrensel teşekkür etti.