Hablemitoğlu'nun faili Nuri Gökhan Bozkır ev hapsinden çıkarıldı

Bozkır’ın Kiev’i terk etmemesine hükmedilirken, siyasi sığınma talebiyle ilgili değerlendirmenin ise sürdüğü öğrenildi.

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Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti. Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.

UKRAYNA SİYASİ SIĞINMA TALEBİNİ KARARA BAĞLAMADI



Bozkır hakkındaki tedbir geçen 18 Nisan’da tamamen sona ererken, mahkeme, Bozkır’ın Kiev sınırlarından dışarı çıkmamasına karar verdi. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı öğrenildi.