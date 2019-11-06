'Ha Apo ha FETO bize teslim edin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında güvenli bölgeyle ilgili ABD’ye uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. ‘Teröristleri çıkarttık’ laflarıyla bizi aldatamazlar. Ne Tel Rıfat’ta ne Münbiç’te teröristler oradan çıkarılmış değil. Resulayn’ın doğusu da teröristlerden arındırılmış değil. ‘Petrolü ben çok severim’ dediği zaman ne var orada? Petrolü beraber üreteceği teröristler var. Bütün geçim kaynakları orasıydı. Güvenli bölge sınırları dışındaki teröristler de güvenlik güçlerimize saldırılar düzenliyor. Şu anda hâlâ... Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

SÖZLERİNİZİ TUTUN

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri için gereken güvenliği, huzuru, altyapıyı kurana, gerekiyorsa bunun için yeni şehirler inşa edene kadar buradaki işlerinin bitmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlara bağlıyız. Bir şartla, muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir” dedi.

MUTABAKATIMZDA YOK

Başkan Erdoğan Meclis çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada da bu konuyla ilgili şunları söyledi: “Şu anda biliyorsunuz bugün devriye çalışmaları yine devam ediyor. Ama biz Rusya ile mutabakatımız çerçevesinde bu devriye çalışmalarını yürütürken maalesef Amerika da bu terörist örgüt YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevini yapıyorlar kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararını verdiler, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika’nın bu terör örgütleriyle yapmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok. Durumdan vazife çıkarıyor, öyle şey olamaz.”

S-400'Ü SORMADIK UÇAĞI DA SORMAYIZ

Başkan Erdoğan, “ABD F-35’leri vermediği takdirde Rusya’dan savaş uçağı alımı olacak mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu kadar böyle çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz? S-400’ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, değil mi? Aldık mı, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele anlıktır. Çünkü burada bizim hakkımız var ve burada biz bir pazar değiliz. Patriotlar konusunda defaatle kendileriyle görüşmüşüzdür, hep bizim önümüze kongreyi getirmişlerdir. Kongreye sunmuşlardır, kongreden olumsuz cevap aldıkları için bize Patriot satamamışlardır. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur, Sayın Trump döneminde de ne yazık ki böyle olmuştur. Hem sen savunma sistemleri noktasında benim şu an ihtiyacım olan sistemi bana vermeyeceksin hem de kalkıp bir başka yerden ben bunu tedarik ettiğim zaman, ‘Alamazsın, benim müsaade etmem gerekir’ diyeceksin. Bu bir defa bir ülkenin egemenlik haklarına müdahaledir. Türkiye egemenlik haklarına müdahaleyi asla kabul edebilecek bir tıynette değildir. Biz bu konuda nasıl S-400’de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız.”

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

ARINÇ’IN SÖZLERİNİ ESEFLE KARŞILADIM

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” ifadelerinin sorulmasına karşılık olarak Başkan Erdoğan, “Arkadaşlar kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili ‘facia’ ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bunu kendi aramızda değerlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” ifadelerinin sorulmasına karşılık olarak Başkan Erdoğan, “Arkadaşlar kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili ‘facia’ ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabii şık bir açıklama değil, kabullenmek de bunu doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

BU MİLLET DİZ CÖKMEZ

Başkan Erdoğan, terör koridoruyla Türkiye’yi teslim alamayanların bu kez de asırlık hesapları gündeme getirdiğini belirterek, "Türkiye’yi müstemlekeleriyle karıştıranlar, gerçeği görmek için bundan daha açık ne tür bir bilgi, belge, karar bekliyor olabilirler? İşte tekrar söylüyorum. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. Bu millet diz çökmez. Bu devlet, inşallah, ilelebet payidar kalır” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri partililerce ayakta alkışlandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meclislerinde bizim için hiçbir hükmü olmayan kararlar alıyorlar. Gazetelerinde mürekkebinden kin ve kan damlayan yazılar yazıyorlar. Ekranlarda ağızlarını köpürterek analizler yapıyorlar. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye korkup geri mi çekiliyor? Katlettiğiniz masumların vebalinden kurtulamazsanız. Türkiye, bunlara mı eyvallah edecek? Bizi yaptırımla korkutanlar, tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar. “

HA APO HA FETO HİÇ FARKI YOK

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi bazıları darbecilere olan desteklerini ifşa etmekten çekinmediler. Milletimiz mücadelemize destek verince hüsrana uğradılar. 99 yılında Amerika’ya sığınan terörist başı FETO acaba neden Amerika’da tutuluyor? Bulunmayan bir Hint kumaşı değil, FETO bir projedir. ABD’de 400 dönüm arazi üzerinde yaşamaktadır. DEAŞ’ın başı kendini öldürdü, intiharını yaptı. İyi de bunun dışındaki olaylar gerçekleştiğinde neden sizler de desteğinizi vermiyorsunuz. Bu adam benim 251 kardeşimi şehit etti. Bunun bir bedeli olmayacak mı? Ha Apo, Ha FETO hiç farkı yok.”

ABD KARARI TRUMP’LA GÖRÜŞMEDEN SONRA

Başkan Erdoğan, gazetecilerin 13 Kasım’da planlanan Washington ziyaretine ilişkin soruları üzerine, “Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Görüşme sonrasında karar vereceğim” dedi. Telefon görüşmesinin zamanının sorulması üzerine Erdoğan, “Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELİYE 550 TL BURS

Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjde verdi. 2020 ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursunun 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacağını dile getiren Erdoğan, “Hatırlarsanız bu rakam biz hükümet geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 TL’ye çıkıyor. Nereden nereye” dedi. Öğrenim kredisi rakamlarının da ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağına işaret eden Erdoğan, yeni öğrenim kredisi ve burs rakamlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısına gelen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar ile bir süre sohbet etti.