Güvenli bölgenin oyalanmasına izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, basın toplantısı düzenledi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki talimatının ardından ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’ı arayarak ABD’nin buradan çekileceğini söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Bu mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz” diyerek şunları kaydetti: “Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. Burada ABD ile Türkiye’nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması, Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye’deki mültecilerin ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var. Münbiç yol haritası 90 günde onaylanacaktı. ABD bir oyalama sürecine girdi. Burada bir oyalama sürecine girilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Suriye'deki Anayasa Komitesi'nin kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bir isim üzerinde itirazımız oldu. Rusya gerekeni yapıyor” dedi.

‘Yeniden Asya’ açılımı eksen kayması değil

Bakan Çavuşoğlu, Asya’nın şu anda dünyanın ekonomi merkezi olmaya başladığına dikkati çekerek Türkiye’nin Asya ile birçok boyutta ilişkileri daha da ileriye taşımak istediğini dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin “Yeniden Asya” açılımının eksen kayması olmadığının altını çizerek “Bazı aydın geçinenler Türkiye’nin Asya’ya döndüğünü, Batı’yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış. Avrupa’da olmak ve Avrupalı olmak bizim için çok değerlidir ama Asya’da ve Asyalı olmak da bizim için çok değerlidir” dedi.

61 yıl sonra Japonya’nın en yüksek nişanı Çavuşoğlu’na

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende Çavuşoğlu'na nişanı, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima takdim etti. 61 sene önce merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu aynı nişanla taltif edilmişlerdi.