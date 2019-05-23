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  3. Güvenli bölgede 'yerel kolluk gücü' planı

Güvenli bölgede 'yerel kolluk gücü' planı

Güvenli bölgede 'yerel kolluk gücü' planı

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerikan Temsilciler Komitesi Dış ilişkiler Komitesi’nde açıklamalarda bulundu.

Suriye sınırında kurulması planlanan ve Türkiye’nin denetimini üstlenmek istediği güvenli bölgeyle ilgili açıklama yapan Jeffrey, “Başkan (Trump), SDG’nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz” dedi. 

İKİNCİ KANDİL OLUR 

Jeffrey, terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde “ikinci bir Kandil Dağı durumunun” yaşanacağını vurguladı. 

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