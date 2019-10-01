'Güvenli bölge projesi ileri adımlarla güçlendirilecek'

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. 3.5 saat süren MGK’nın ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda önemli iç ve dış gelişmelerin ele alındığı bildirildi. MGK bildirisinde, Türkiye’nin millî birlik ve beraberliği ile bekasını tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu ve bu konuların müzakere edildiği kaydedildi.

GEREKEN İRADE GÖSTERİLECEK

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunun uluslararası toplumla her fırsatta paylaşıldığı vurgulanan bildiride, “Bu bağlamda Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; millî güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir” denildi.

SİYASET BELGESİ KABUL EDİLDİ

Bildiride, “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin millî güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

DOĞU AKDENİZ’DE KARARLILIK VURGUSU

Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi: “Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin BM nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve KKKTC ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir.”

CSO YENI SEZON AÇILIŞI KÜLLIYE’DE YAPILDI

CumhurbaşkanlııSenfoni Orkestrası’nın (CSO) 2019-2020 konser sezonu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde verilen özel konserle açıldı. Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı açılış konseri, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

CSO 1’inci Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel oldu. Pekinel ikilisi, açılış konserinde, Fransız besteci Francis Poulenc’in piyano ve orkestra için yazdığı konçertosunu seslendirdi. Çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit Tüzün’ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen “Türk Kapriçyosu” da konserin açılış eseri olarak programda yer aldı. Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla, Gürcistan asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin’in bestelediği “Poloveç Dansları” ise konserin final eseri oldu. Konserin ardından Başkan Erdoğan, CSO 1’inci Şefi Rengim Gökmen ve CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu’na 1933 yılına ait İstiklal Marşı kaydı bulunan taş plak takdim etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güher ve Süher Pekinel ile bir süre sohbet etti.

Musevilerin bayramını tebrik etti

Başkan Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, yayımladığı mesajda, “İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları özel günler kadim dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.