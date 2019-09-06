Güvenli bölge olmazsa sınır kapılarını açarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. ABD ile varılan ‘Güvenli bölge’ mutabakatı ve hazırlıkları hakkında konuşan Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “Varil bombalarından kaçıp bize sığınanlara kucak açtık. Batı ülkelerinden 100 mülteciye kapı açanlar gibi yapmadık. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini buldu. Güvenli bölge konusunu Trump, Putin, Merkel ile konuştuk, konut yapalım, oraya taşıyalım, böyle bir durumda biz Türkiye olarak rahatlamış oluruz. Teklifimize ‘çok güzel’ dediler. Bize lojistik destek verin dedik. Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Güzel teklifse başlayalım, bu işe dedik; ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Güvenli bölge teklifimize çok güzel diyorlar. Öyleyse gelin, süratle yapalım.”

Kapılarımızı açarız

“Eylülün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bu işe başlayacağız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. İdlib’deki gelişmeler yeni bir sığınmacı tehlikesini ortaya çıkardı. Güvenli bölge olmazsa, kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz.”

Sistemin eksiklerini çözdük yakında açıklayacağız

“Yenikapı ruhuna ilk darbe kontrollü darbe söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. OHAL uygulamasına saldırdı, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. Milletin safında yer almak varken, hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. CHP’nin ilkesizliği karşısında biz de MHP ile Yenikapı’da başlattığımız işbirliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk Türkiye İttifakı’nın lokomotifidir. CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı eksiklikler olabilir. Kapsamlı çalışmayla eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçlarını açıklayacağız.”

3. SONDAJ GEMiMiZ DE GiDEBİLiR

“Türkiye’yi AB tam üyeliğinden mahrum bırakanlara cevabımızı geniş bir coğrafyada yeni açılımlar yaparak verdik. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İHA’ları bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Doğu Akdeniz’de kimse bizi hakkımızdan mahrum etmeye kalkamaz. 3. sondaj gemimizin gelme durumu olabilir. Şu anda gemilerimiz bölgede. Uçaklarımız, gemilerimiz hazır. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bize geri adım attırmaz. Bize Ortadoğu’da ne işiniz var diyenlerin niye söyledikleri belli.”

Dinamik kişileri yönetime getireceğiz

“AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar da milletimizin desteği duası sayesinde ayakta kalmış bir parti. Kongre sürecinde delege listelerinin yenilenmesi beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. En azimli, en dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız.”

Emeklerimizi kibirlilere feda etmeyiz

Partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız. Yeni isimlerle yeni değerlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz.”