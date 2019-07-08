Güvenli bölge için yoğun diplomasi

Osman Nuri CERİT

Türkiye, önümüzdeki dönemde Suriye’de çözüm için diplomasi trafiğini yoğunlaştıracak. Özellikle terör örgütü PYD’nin işgal ettiği toprakların temizlenerek güvenli bölge kurulması Türkiye’nin önceliği olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesin görüştüğü muhataplarına bu konun önemi ve aciliyetini bir kez daha anlattı. Suriye konulu iki zirvede de bu konu gündemde tutulacak.

SOÇİ FORMATINDA GÜNDEM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ay sonunda, Soçi zirvesi formatında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bu ay bir araya gelecek. 3’lü liderler zirvesinde Suriye’deki son durum, Astana süreci ve özellikle İdlib’de yaşanan son gelişmelere ele alınacak. Türkiye’nin güvenli bölge önerisine iki devlet başkanından da destek istenecek. Soçi formatı olarak bilinen 3’lü zirve, son olarak Tahran’ın ardından Soçi’de düzenlenirken, bu defa yeniden Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÖNERİLER KONUŞULACAK

Yine, Türkiye, İran ve Rusya’nın girişimleriyle başlatılan Astana görüşmeleri de bu ay kaldığı yerden devam edecek. 3 ülkenin temsilcileri Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 13’ün kez bir araya gelerek başta anayasa komitesinin kurulma çalışmalarını olmak üzere Suriye meselesini masaya yatıracak.

İSTANBUL’DA 4’LÜ ZiRVE TOPLANIYOR

Türkiye ağustos ayı içerisinde, Suriye konulu önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 4’lü liderler zirvesinin ikincisinin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar sürüyor. Suriye meselesinin kapsamlı bir şekilde ele alınması planlanan zirvede; Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüş alışverişinde bulunacak. Geçen yıl ekim ayında 4 liderin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride, Suriye ihtilafından kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik tehditler karşısındaki ortak kaygılar ifade edilmişti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Liderler, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler, oluşumlar ve diğer terörist grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla terörle mücadelede kararlılıklarını teyit etmişlerdi. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını da belirtmişlerdi.