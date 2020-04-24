Gurur günümüzde Türkiye tek yürek

Erdoğan, tarihi günde yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında şunları söyledi: TBMM’nin 100. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bugünde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocuklarını Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920’den bu güne çatısı altında Türkiye’nin istiklalini, istikbali kalkınması için emek vermiş, milli iradenim tecellisi için mücadele etmiş milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

MİLLİ İRADENİN SEMBOLÜ



İstiklal harbimizin başkomutanı ilk başkanı gazi Mustafa Kemal Atatürk’le şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bir asır önce dualarla, tekbirlerle açılan TBMM, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi oldu. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma üzerinde inşa edildi. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güvenin de işaretidir. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim ve inançla yürütüyoruz. Allah’ın izniyle aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece ilk teravih namazını kılıp sahur yapacağımız Ramazanı şerifi tebrik ediyorum.

23 NİSAN MESAJI



Başkan Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir unvan yoktur.” dedi. Çocuklara “Daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız” diye seslendi.

KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK



TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümü koronavirüs salgını nedeniyle özel tedbirlerle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu’nun açılışın yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop “100. yılı meydanlarda vatandaşlarımızla kutlamayı istiyorduk. Salgın nedeniyle bazı kısıtlamalara gittik” ifadelerini kullandı. Şentop, “Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir” dedi.

TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir’de saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

81 İLDEN ÇOCUKLARLA TELEKONFERANS YAPTI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen koltuğunu bir çocuğa devretme töreni yerine tüm illerden çocuklarla telekonferans yoluyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

EBA’DA 100. YIL DERSİ



Şentop, TRT EBA TV üzerinden çocuklara seslendi. Çocuklara, 23 Nisan 1920’de açılan ilk Meclis ile ikinci TBMM ve bugünkü TBMM binalarından seslenen Şentop, bir asırlık tarihi sürece ilişkin bilgi verdi.