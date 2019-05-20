Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0459
  • 6,7523
  • 248.176
  • 86.845
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Gözler YSK'ya çevrildi... Gerekçeli kararın çıkması bekleniyor

Gözler YSK'ya çevrildi... Gerekçeli kararın çıkması bekleniyor

Gözler YSK'ya çevrildi... Gerekçeli kararın çıkması bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor.

YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven’in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4’e karşı 7 oyu ile alındı.

KURUL, İPTALE İLİŞKİN KISA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.

Kurul İstanbul kararına dair tartışmaların devam ettiği sürede henüz sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıklamadı. Bugün kurulun toplanarak, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Burcu Özberk!
Nusret dünyaca ünlü DJ'in klibinde boy gösterdi
İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Milli Mücadele´de birçok kadın kahramanımız vardı. Askeri kayıtları

19 Mayıs 1919´da Milli Mücadele Nasıl Başladı? Milli Mücadele´de Türk Kadını ve Kara Fatma | Konuk: İlknur Bektaş #TarihiGün Bölüm 4

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

Sigortasız işçiye çifte tazminat yasal faiziyle alabilir