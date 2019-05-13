Genar Başkanı'ndan 23 Haziran yorumu: AK Parti'nin hizmetleri bu seçimi almaya yeter

Star gazetesinden Fadime Özkan’a konuşan Genar Başkanı İhsan Aktaş, “AK Parti’nin yerel hizmetleri seçim kazanmaya kafidir, genel seçim havası oluşturmaya ihtiyacı yoktur” diyor.

Fadime Özkan’ın röportajı ve Aktaş’ın yorumları şöyle:

BATININ MAKBUL BULDUĞU EZİLMİŞLİKTEN MEDENİYET ÇIKMAZ

YSK’nın İstanbul seçimini yenileme kararı, durulmayan siyaseti bir kez daha hareketlendirdi. Bu süreçte denklem ve düzlem değişti mi, sonuç ne olur, diye sorduğumuz GENAR Başkanı İhsan Aktaş peş peşe gelen açıklamaları da değerlendirdi. “Sayın Abdullah Gül ve Sayın Ahmet Davutoğlu’nun tutumunu aşan, daha derin bir problemle karşı karşıyayız. CHP’liler tek parti dönemi, 60 ihtilali, Menderes’in idamı, Refah’ın kapatılması, Deniz Gezmiş’in idamı gibi konulardaki tutumlarını hala savunur. Mağlupların ezilmişliği ve körfez vatandaşlığı zaviyesinden meseleye bakan sadece bu iki siyasetçi olsa, öpüp başımıza koyarız. Makbul olmayı hala batıdan bekleyen, ona öykünen bir yaklaşım var ve bu ezilmişlikten medeniyet çıkmaz”.

YSK AK Parti’nin itirazını değerlendirerek 36 gün sonra İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Her şey sil baştan ama 31 Mart’a başlarken gibi de değil. Daha önce yaşanmamış bir “şey” yaşadık. Nedir Türkiye’nin hal-i pürmelali?

Daha önce ülkenin birçok ilinde seçimler iptal edildi, yeniden seçim oldu. Fakat hiç birisi İstanbul kadar gündem olmadı, olamazdı. Bırakın Türk halkını bütün dünya İstanbul seçim sonuçları ile ilgili. Son seçimlerin tamamında AK Parti aleyhine Batı’da kampanya yapan bütün mahfiller İstanbul seçimleri ile ilgili de referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi doğrudan taraflarını seçtiler ve tavır almaktan çekinmediler. Vakıa şu ki İstanbul seçimleri Türkiye’nin bütün seçimleri kadar önemlidir.

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