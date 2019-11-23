Gazeteci Rahmi Turan 'Külliye'deki CHP'li isim' iddiasının kaynağını açıkladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Turan, '20 yıldır tanıdığım, inandığım ve güvendiğim Talat Atilla kardeşimin durup dururken, 'Rahmi Turan'ın verdiği haberin kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmasını çok garip buldum, ayıpladım, gücendim. Ben bu konuda açıklama yaparken haber kaynağımın adını sürekli gizledim. Hatta TV programlarında bana o kadar sormalarına rağmen cevap bile vermedim. Mesleki ahlakım gereği haber kaynağımın adını söylemedim, bu konuda hassasiyet gösterdim. Ancak Talat Atilla'nın açıklaması beni çok üzdü. Bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. Haber kaynağım kesinlikle Talat Atilla'dır. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor: Talat Atilla'ya da bunları bir başka haber kaynağı söylemiştir. Bu haber kaynağının kim olduğuna yönelik tahminlerim var. Bu haber kaynağının onu da yanılttığını düşünüyorum. İsmini biliyorum ancak, onu şimdilik söylemiyorum. Gazeteciyim. Bu konuda araştırmalar yapıyorum. Bulduğum zaman bunu da söyleyeceğim' ifadelerini kullandı.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM

Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.

'İNCE YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ'

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İnce, “Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.