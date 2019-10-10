'Gazamız mübarek olsun'

Barış Pınarı Harekatı’nın emrini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a veren Başkan Erdoğan, harekatı Twitter’dan duyurdu: “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.”

BÖLGEYE BARIŞ GELECEK

Erdoğan şunları kaydetti: Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekâtı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekâtta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti. Bakan Akar, Başkan Erdoğan’a harekata ilişkin bilgi verdi.

HAREKATI BEŞTEPE’DEN YÖNETTİ

Başkan Erdoğan başkanlığında, ‘Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı’ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Erdoğan, operasyona ilişkin Bakan Akar’dan bilgi aldı.

BAŞKOMUTAN EMİR VERDİ OPERASYON BAŞLADI

Barış Pınarı Harekâtı, Resulayn’daki terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla başladı. F-16’ların Suriye hava sahasını kullandığı harekâtta 30 km derinlikteki hedefler vuruldu.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da bulunan YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Bölge, TSK’ya ait obüs ve F-16’lar tarafından ateş altına alındı. Resulayn, F-16’lar tarafından vurulurken, Ayn İsa’nın batısı ile Rakka’nın Niş Köyü’ndeki YPG mevzileri obüslerle vuruldu. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı. Teröristlerin F-16’ların görüşünü engellemek için yaktığı lastikler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Suriye’nin hava sahasının kullanıldığı harekatta 30 km. derinliğe inildi. Ayn İsa bombardımanında 6 YPG’linin öldürüldüğü öğrenildi.

GECE KARADAN DA GİRİLDİ

TSK, gece ise 4 noktadan kara harekatına başladı. MSB, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusuna kara harekatına başladı” açıklamasını yaptı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edilmişti.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta Merkezi’nden idare etti.

CAMİLERDE FETİH SÜRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için bugün sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi. Öte yandan obüs atışlarının ardından Akçakale sokaklarında mehter marşları çalındı.

OBÜSLE İLK ATIŞ

Milli Savunma Bakanlığı harekatı başlatan obüs atışının fotoğrafını paylaştı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik’te okullar iki gün, Nusaybin’de 1 gün tatil edildi. Vatandaşlar ve çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMUNDAN DESTEK

Operasyona Türkiye’deki Yahudiler de destek verdi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Twitter’dan “Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz” mesajını paylaştı.

HDP, YPG’YE DESTEK VERDİ

HDP Genel Merkezi attığı tweette YPG’ye destek verdi: “Kürt’ü, Arap’ı, Türkmen’i, Ezidi’si, Müslüman’ı, Hıristiyan’ı 5 milyondan fazla insanın kardeşlik içinde yaşadığı bölgeye işgal girişimi başladı. Savaşı desteklemek, bu halklar değil IŞİD çeteleri komşumuz olsun demektir.” HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin “savaş ve işgal başlamış durumda” ifadeleri Meclis Genel Kurulu’nda tepkiye neden oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YÖNETİCİLERİ ÇARESİZ!

YPG/PKK’lıların yaşadığı panik terör örgütünün yöneticilerinin sosyal medya paylaşımlarına yansıdı:

ABD’li generalleri Münbiç’te karşılayan PYD’li elebaşlarından Şervan Derviş: “Bizleri yalnız bırakan bu dünya, onlar için DEAŞ’a karşı mücadele verirken yanılıyor muyduk?”

PYD sözcüsü Salih Müslim: “Amerikalılar sözlerini yerine getirmedi. Her zaman diyaloğa açığız. Rejim, Rusya ya da başka bir parti ile ortaklıklara hazırız.”

YPG SİVİLLERİ HEDEF ALDI

YPG’nin Suriye’den attığı 2 havan mermisi Ceylanpınar’a 9 roket de Nusaybin’e düştü. Saldırılarda ölen veya yaralanan olmadı. Cerablus’taki sivillere yapılan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

SİLAH BIRAKANA DOKUNMAYIZ

TSK tarafından Suriye’de terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Suriye Milli Ordusu açıklama yaptı. Açıklamada; “YPG savaş dışında bir seçenek bırakmadı. Onları demir yumrukla vuracağız. Cehennemlerinin ateşini onlara tattıracağız” denildi. Milli Ordu’nun açıklamasında sivillere zarar verilmemesi konusunda özen gösterilmesi istendi ve silah bırakan teröristlere ateş açılmaması çağrısı yapıldı.

MEŞRUİYET DAYANAĞI BM KARARLARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne nasıl gelindiğini, terör örgütlerinin oluşturduğu tehditleri ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı vurgulayan mektup sunduk” dedi. BM Sözleşmesi ve BMGK kararlarına işaret eden Çavuşoğlu, “Adana Mutabakatı’na göre Suriye yönetimi teröristlerle ilgili bir şey yapamayınca Türkiye tek taraflı olarak buraya gireceğini zaten bildirmişti” diye konuştu.

Millî Savunma Bakanlığı da, BM dayanaklarının ayrıntılarını açıkladı: “Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik 1373, 1624, 2170, 2178, 2249, 2254 sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51. maddesindeki ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.”

ERDOĞAN’DAN LİDERLERE BİLGİLENDİRME

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da bilgilendirdi.

TÜRK ORDUSU KUTLU BİR SEFERE ÇIKMIŞTIR

MHP lideri Devlet Bahçeli harekâta ilişkin yazılı açıklamada bulundu: “Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Türk milleti ihmal ve inkârı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Barış Pınarı Harekâtı’yla bölgeye huzur, sükûnet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.”

KILIÇDAROĞLU: DUALARIMIZ MEHMETÇİK’LE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Temennimiz bir tek askerimizin bile burnu kanamadan harekâtın tamamlanması” ifadesini kullandı.

AKŞENER: AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Allah Mehmetçik’imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: ORDUMUZA BAŞARI DİLİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum” ifadesini kullandı.

YİNE YALANA SIĞINDILAR

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla terör örgütü yandaşları kara propagandaya başladı. Terör örgütü YPG/PKK’nın hedef alındığı operasyonu sivillere yönelikmiş gibi göstererek kendilerine destek bulmaya çalışan bu kişiler, tarihteki olayların yer aldığı fotoğrafları Afrin’e düzenlenen harekatta çekilmiş gibi servis etti. Bir paylaşımda Ermeniler tarafından Hocalı’da 1992’de gerçekleştirilen katliam fotoğrafı Zeytin Dalı Operasyonunda çekilmiş gibi gösterildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, HDP’nin Türkiye’nin Suriyeli Hıristiyanların yaşadığı bir mahalleyi hedef aldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

AKŞAM EN DOĞRU BİLGİLERİ VERDİ

AKŞAM, ‘Operasyon Barış Pınarı’ manşetiyle harekatın adını günler öncesinden duyurdu. Dün de, “Pentagon’a hava resti’ manşetiyle hava harekatının nasıl düzenleneceğinin detaylarını verdi.

DÜNYA TÜRKİYE'NİN PLANINI DESTEKLEMELİ

İletişim Başkanı Altun, Washington Post’ta yayımlanan makalesinde, “Uluslararası toplum, Türkiye’nin Suriye’deki istikrarı artırma çabalarına destek vermeli” çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Washington Post gazetesinde “Dünya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu İçin Hazırladığı Planı Desteklemeli” başlıklı bir makale kaleme aldı. Altun, “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı, silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur.” değerlendirmesinde bulundu. Altun şu ifadeleri kullandı:

ULUSUMUZ TEHLİKEDE

“ABD’li yetkililer, yıllardır terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ile DEAŞ terör örgütüne karşı kurdukları ortaklığın ‘taktiksel’ olduğunu savunuyordu. Başkan Trump’ın son kararı, bu görüşü desteklemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir’. Ancak maalesef bugün kendimizi böyle bir durumda buluyoruz.”

TÜM DÜNYANIN ÇIKARINA

“ABD’nin, Suriye’nin çekilmesinin DEAŞ’ı ayağa kaldırmamasını sağlamak, Türkiye’nin çıkarınadır. ABD’nin kazanımlarını korumak bizim çıkarımızadır. YPG eğer gerçekten DEAŞ ile mücadele etmek istiyorlarsa, gecikmeden teslim olacaklar. Veya Türk askerleriyle çatışacaklarını söyleyen sözde komutanlarını dinleyecekler ki bu durumda DEAŞ ile mücadeleyi sekteye uğratmalarına engel olacağız.”

SURİYELİLER EVE DÖNECEK

“Güvenli bölge, Avrupa için de iyidir. Güvenli bölge kurulması halinde 2 milyon Suriyeli ülkelerine dönecek. Eğer güvenli bölgenin güney sınırı, Deyr ez Zor-Rakka hattına çekilirse, bu sayı Avrupa’dan gelecek sığınmacılarla birlikte 3 milyona ulaşabilir. Bu kritik süreçte uluslararası toplum, Türkiye’nin yeniden inşa ve istikrarı artırma çabalarına destek vermelidir.”

DOSTU, DÜŞMANI GÖRDÜK

Almanya ve Hollanda düşmanca tavır aldı

Harekata yönelik en sert açıklamaları Almanya ve Hollanda yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Türkiye’nin düzenlediği saldırıyı kınıyoruz; Türkiye, bölgenin istikrarının bozulması ve IŞİD’in canlanması riskini alıyor. Türkiye bu saldırıyı sona erdirmeli” dedi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da, “Hollanda, Türk saldırısını kınıyor” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise “Türkiye’nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var” dedi; ancak “Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB’den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin” diye ekledi. AB’nin Türkiye için almak istediği kınama kararı ‘Her ülkenin sınırlarını savunma hakkı var’ diyen Macaristan’ın vetosuna takıldı. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise ‘Türk ekonomisi ve ordusunu vuracak yıkıcı yaptırım’ tehdidinde bulundu.

YPG’YE SİLAH VERİLMESİNE TEPKİ, KÜRT KARŞITLIĞI DEĞİL

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir makalede, “Ankara’nın YPG’nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı, El Kaide’ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor” değerlendirmesinde bulunuldu. Hudson Enstitüsü’nden Michael Doran ve Princeton Üniversitesi’nden Michael Reynolds’un, “Türkiye’nin ABD’ye Karşı Meşru Şikayetleri Var” başlıklı makalesinde şu ifadeler yer aldı: “ABD, Obama döneminde, Türkiye ile çalışmak yerine, PKK’nın Suriye kanadı YPG’yi desteklemeyi seçti. Türkiye’nin güney sınırını YPG’den koruma kararlılığı, genelde kötü amaçlı gibi görülüyor. Ancak, YPG’nin PKK ile temel bağları var. Bunu, dönemin Savunma Bakanı Ash Carter, Nisan 2016’da Kongre’de verdiği bir ifadede belirtmişti. PKK, Türkiye’ye büyük bir tehdit teşkil ediyor.”

FETÖ ELEBAŞI NİYE ABD’DE?

Yazıda FETÖ elebaşının ABD’de bulunmasına eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey’nin ‘utanç verici” yorumu yaptığı belirtilerek “Ne kadar çok Türk, ABD’nin böylesine bir rezil şahsa nasıl liman olabileceğini soruyor” denildi.

‘TÜRKİYE SİVİLLER İÇİN GÜVENCE VERDİ, YAKINDAN İZLEYECEĞİZ’

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sırasında sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulunduğunu belirtti.

DEAŞ’TAN SORUMLUDUR

Yazılı açıklama yapan Trump, ABD’nin harekatı desteklemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD’nin yararına olmayanları. Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ’ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye’den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz.”

BAKAN VE GENELKURMAY BAŞKANI GÖRÜŞMEDEYDİ

ABD’nin askerlerini operasyon bölgesinden çekme kararına yol açan Trump ile Başkan Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in katıldığı ortaya çıktı. Böylece Trump’ın, “Çekilme kararını, Pentagon’dan habersiz aldığı” iddialarını çürütmüş oldu.

HAREKÂT SİYASİ SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇAR

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekâtın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade ederek Rusya’nın bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

MACRON, SDG’LİLERLE GÖRÜŞTÜ‘ ENDİŞELİYİZ’ AÇIKLAMASI YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD destekli PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin temsilcisi İlham Ahmed’le Elysee Sarayı’nda görüştü. Macron’un ofisinden yapılan açıklamada “Fransa, Türkiye’nin Suriye’de operasyonu konusunda oldukça endişeli” denildi.

NATO: TÜRKİYE’NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili NATO’ya bilgi verdiğini açıkladı. “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı” diyen Stoltenberg şöyle devam etti: “Türkiye’nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum.” Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı ve gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, aynı zamanda terör örgütü DAEŞ’a karşı elde edilen önemli kazanımların korunması gerektiğini söyledi.

BMGK BUGÜN TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’nın talebiyle bugün Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ‘acil olarak toplanma’ kararı aldı.