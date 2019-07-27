Fuat Oktay Tunus'a gitti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, başkent Tunus’ta bugün toprağa verilecek Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’nin cenazesine katılacak. Sibsi’nin cenaze törenine birçok devlet başkanı ve yabancı heyetin katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın, Sibsi’nin cenazesine katılacak devlet başkanları ve muhatapları ile görüşmeler yapması planlanıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 93 yaşında, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.