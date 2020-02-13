FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

Biz milletimizle bu büyük mücadeleyi verirken, birileri de içeride fitne çıkarmanın peşinde. Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında, ana muhalefet ve başındaki zat olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Madem bu kadar istiyor, bugün FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorum. FETÖ’nün siyasi ayağı, Kılıçdaroğlu ve ekibidir.

Sayın Baykal’ın genel başkanlıktan ayrılmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kılıçdaroğlu kendisini genel başkanlığa taşıyan kaset kumpasını da üzerimize yıkmaya çalışmıştır.

FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynını tekrar etmiştir. ‘15 Temmuz’u kontrollü darbe’ olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na bu tabiri söyleyen FETÖ’dür. Bu işler madem soru sorarak oluyor, öyleyse ben de birkaç soru sorayım.

- FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’cülerin düşürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

- FETÖ’nün siyasi ayağı, 15 Temmuz’da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir? 6 danışman FETÖ’cü çıktı, Urla Belediye Başkanı FETÖ’cü çıktı. FETÖ’nün siyasi ayağı, Bay Kemal’in yatak odasına girmiş, haberi yok.

- FETÖ’nün siyasi ayağı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ortaya çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

- FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ için yumruk yiyen parti midir, yumruk atan parti midir?

- FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’nün yargı darbesinde kullandığı yalan ve iftiraları siyasete taşıyan değil midir?

- FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye destek vermek yerine, süreci sulandıran değil midir?

- FETÖ’nün siyasi ayağı, darbe kalkışmasını milletle durduran mıdır, kontrollü diyerek meşrulaştıran mıdır?

- FETÖ’nün siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir, CHP Genel Merkezi’ni işgal eden ayak takımı mıdır?

BAŞBUĞ’A: NİYE İHRAÇ ETMEDİNİZ?

Erdoğan, İlker Başbuğ’a da tepkisini devam ettirdi: Eski Genelkurmay Başkanları’nın vasıtasıyla bir kampanya başlattılar. Meclis’te tam kadro destekledikleri düzenlemeyi AYM’ye götürenlerin kulaklarının kimler tarafından çekildiği ortadadır. Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir. Buradan soruyorum; malum Genelkurmay Başkanı bir diğer Genelkurmay Başkanı. Bunlar bildiriyi hazırladılar, yetmez. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde, ‘Biz bu kadar FETÖ’cü subayı ihraç ettik’ desinler. Bu sizin görevinizdi, niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? Yalan söylüyorsun, yalan. Açık, net söylüyorum; elinizde ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı. Askeri istihbarat da vardı, niye çıkarmadınız? Niye bunları halletmediniz? Kimi aldatıyorsunuz?

HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN BİRLİKTELİK

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012’de FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban’la birlikte bir grubu, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Kılıçdaroğlu, 14 Aralık 2014’te FETÖ kanalı Samanyolu Haber’de “Erdoğan kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak” dedi.

Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu, 17 Mayıs 2015’te örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı ve gazete yöneticileriyle toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, 26 Ekim 2015’te FETÖ’nün kayyum atanan BugünTV, KanalTürk ile Bugün ve Millet gazetelerini ziyaret etti.