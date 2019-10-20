FETÖ imamı Kamboçya'da avlandı

FETÖ’nün “Meksika imamı” olarak bilinen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kamboçya polisiin operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Osman Karaca’nın Kamboçya’ya sahte Meksika pasaportuyla firar ettiği öğrenildi.

Türkiye’ye getirilen Karaca’nın MİT’in başvurusu ile yerel polis tarafından 14 Ekim’de başkent Pnom Penh’de bir bankada gözaltına alındığı belirtildi. 8 polis tarafından yapılan operasyonun ardından sorguya alınan Karaca gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Türkiye’ye iade edildi. Aynı zamanda Meksika vatandaşlığı bulunan Karaca’nın, Türkiye’nin çıkardığı kırmızı bültenle arama kararı sonrasında Meksika’dan Kamboçya’ya kaçtığı bildirildi.

OTURMA İZNİ İSTEDİ

Meksika’nın Kamboçya’da büyükelçiliği bulunmadığı için Vietnam’daki büyükelçilik tutuklamayı doğruladı. Karaca’nın, Kamboçya’ya sahte Meksika pasaportuyla firar ettiği bilgisi Türk Büyükelçiliği tarafından iletildi. FETÖ’nün Meksika imamının sahte bilgilerle Kamboçya’dan oturum izni almaya çalıştığı bildirildi. Karaca’nın 2002-2011 yılları arasında FETÖ’nün okullarında müdürlük yaptığı ortaya çıktı.

AVLANAN FETÖ İMAMLARI

24 Temmuz 2017 - Dağıstan İmamı Osman Akpınar.

20 Nisan 2018 - Gabon İmamı Adnan Demirönal.

20 Ağustos 2018 - FETÖ’nün Chicago imamı Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı.

17 Temmuz 2019 - Gürcistan İmamı Adem Önal.

31 Ağustos 2019 - Malezya İmamı Arif Komiş.