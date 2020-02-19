'FETÖ ile ben savaşıyorum'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gezi kalkışmasıyla ilgili verilen beraat kararı için Erdoğan, “Gezi’nin milletimizin gözündeki hükmü değişmeyecektir” dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gezi eylemcileriyle ilgili “Aydınlanmış gençler” ifadesine de tepki gösterdi. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

SONUNA KADAR TAKİP

“Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır. Bizim ve milletimizin gözünde, Gezi’nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun. Ülkemizin her davasında olduğu gibi bu meseleyi de sonuna kadar kararlılıkla takip edecek, adaletin tecellisi için son nefesimize kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.”

SOROS’UN MALUM AYAĞI

“Bunlar, ciddi manada perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı, malum içerdeydi. Bir manevrayla onu beraat ettirmeye kalktılar. Tıpkı güneydoğudaki kanal açan teröristler gibi bunlar da aynısını İstanbul’un göbeğinde Bezmialem Valide Sultan Cami’nden Beşiktaş istikametinde, orada yapmışlardır. Ne var orada? Orada Başbakanlık ofisimiz, Dolmabahçe Sarayı ve onun bitişiğinde de bizim ofisimiz. Biz de orada çalışıyoruz. Bunlar yapıldı. Kim bunlar; ‘aydınlık gençler.’ Sevsinler senin aydınlık gençlerini.”

ASLA BAŞARAMAZLAR

Erdoğan, “Gezi’de başaramadıklarını 17-25 Aralık girişimiyle denediler. Milletimizle birlikte biz bu tuzağı da bozduk. Bu defa çukur eylemleriyle bölmeye çalıştılar. 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin aslında devamıydı” dedi. Erdoğan, Suriye’de verilen mücadeleyi de bu sürecin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

DARBE LAFLARI KUMPANYA

Erdoğan, “darbe söylentileri” ile ilgili, “Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kumpanya. Hepsi ülkeye, vatana, millete ihanettir. Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı var mı” dedi.

VANDALLIĞIN BOYUTUNU GÖRÜNTÜLERLE ANLATTI

Gezi olaylarına ilişkin video görüntülerini izleten Erdoğan olaylar boyunca 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini, 326 işyeri, 201 aracın tahrip edildiğini, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağının yakıldığını, 697 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 1 polisin şehit olduğunu hatırlatarak, Gezi olaylarının Türkiye’ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları bulduğunu bildirdi.

İDLİB HAREKÂTI AN MESELESİ

Başkan Erdoğan, İdlib konusunda uyarılarda bulundu: “Muhatap ülkeler, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı, kendilerine söyledik, söylüyoruz. Rejimin saldırganlığını sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Türkiye, İdlib’de kendi harekât planlarını uygulamak için hazırlığını yapmıştır. İdlib harekâtı, bir an meselesidir.”

ABD’YLE HER TÜRLÜ DAYANIŞMA OLABİLİR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın “Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz” açıklamasıyla ilgili, “Her an her türlü dayanışmamız olabilir” dedi. Erdoğan, “Trump’la 100 milyar dolar ticaret hedefimizi diğer sorunlardan ayrı tutma kararına vardık. Türkiye’nin yüksek teknoloji başta olmak üzere geleceğin ekonomisinin altyapısını kurma çabalarına Amerika’yla tesis edeceğimiz ticari işbirliğinin inşallah büyük katkısı olacaktır” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in de aralarında olduğu AK Parti’ye katılan başkanlara rozet taktı.

FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDEN ŞAHSIM VE AK PARTİ’DİR

Başkan Erdoğan, “FETÖ’yü terör örgütü ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti’dir. Bunlarla tek görüşmeyen Erbakan Hocamızdır” dedi.

Başkan Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili CHP’ye yönelik sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, “FETÖ’yü terör örgütü ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti’dir” dedi.

FETÖ’nün, diğer pek çok sivil toplum örgütü gibi toplumun ve hukukun meşru kabul ettiği sınırlar içinde faaliyet yürütürken tehdit ilan edilmediğine dikkati çeken Erdoğan, “Herhalde Sayın Ecevit’in CHP’nin veya DSP’nin Genel Başkanı olduğunu bilmeyen yoktur ve aradaki muhabbeti bilmeyen de yoktur. FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider var, o da merhum Erbakan Hocamızdır. Erbakan Hocamızdan nefret ederdi” diye konuştu.

FETÖ KADAR TEHLİKELİ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunlar FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra birden karşımıza en büyük FETÖ savunucusu olarak çıkarak, aslında ne kadar omurgasız olduklarını göstermişlerdir. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir.”

DANIŞMANLARI FETÖ ÜYESİ

Erdoğan, salondaki duvara yansıtılan fotoğraflarda Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’den hüküm giyen bazı danışmanlarını göstererek, “İşte buyur, FETÖ’cü danışmanlar Bay Kemal’in yanında. Akıl hocaları onlar. Tam bir istila hareketi. Bu oyunun son perdesinin başrolü de Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmiştir. Bu şahsın evinde, cüzdanının gizli bir yerinde 1 dolar var mı insan merak ediyor” dedi.

ÖZBEKİSTAN’LA HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider önce baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmelerde anlaşmalar imzalandı. Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında, Özbekistan’le olan ticaret hacminin 5 milyar dolara kadar çıkarılması yönünde ortak karara vardıklarını duyurdu.

KÜTÜPHANE AÇILIŞI

Mirziyoyev de yaptığı açıklamada, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık toplantısında iletişim, spor, tarım, turizm ve ticaret alanlarını kapsamlı olarak görüştüklerini vurguladı. “Kardeş halklarımızın kalkınması, barış ve refah tesisi yolundaki geleneksel dostluk, gelecek vadeden iş birliğini yeni aşamaya yükseltmek için tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

Erdoğan ve Mirziyoyev, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Millet Kütüphanesi’nin açılışını birlikte gerçekleştirecek.