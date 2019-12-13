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'FETÖ borsasına dair ne delil varsa getirin'

'FETÖ borsasına dair ne delil varsa getirin'

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ borsası kurulup para verip bazı şüphelilerin serbest bırakıldığına dair iddialara çok sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Nerede olursa olsun FETÖ ile mücadelede Türk yargısına böyle bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değil. HSK Başkanı olarak söylüyorum; Her kim ister avukat ister hakim ister grup FETÖ ile mücadele eden ve milletin yargısı olan bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimin elinde hangi belge varsa, genel ifadelerle yargıya leke sürecek şekilde değil, somut bilgiyle kim yapıyorsa, hangi avukat yapıyorsa, bu konuda yargıya müracaat etmesi halinde milletimiz adına sonuna kadar takipçisi olacağımızı Yüce Meclis’in huzurunda bizzat söylüyorum. Geçmişte olduğu gibi vesayetçilere selam duran, brifingte esas selamına geçip, cübbesini ilikleyen yargılara izin vermediğimiz gibi FETÖ’cülerle sonuna kadar mücadele ettik. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, çetenin, oluşumun eline terk etmeyeceğiz.” dedi. 

(İHA)

 


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