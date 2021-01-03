Fahrettin Altun: PKK bu cürümleri işlerken onun yandaşları devletimize "katil" dedi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 3 Ocak 2008'de dershane önünde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda tek evladı 17 yaşındaki Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından destek mesajı verdi.

EN SÜRÜNGENLERİ 'SERİ KATİL' DEDİ

Altun, geçmiş yıllarda PKK terör örgütünün alçak saldırılarını savunurcasına Türkiye Cumhuriyeti hakkında 'Seri katil' benzetmesi yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini hatırlatarak "PKK böyle nice insanımızın canına kıydı. PKK bu cürümleri işlerken onun yandaşları devletimize "katil" dedi. En sürüngenleri "seri katil" dedi. Bu aziz milletin, kudretli devletimizin hepsiyle görülecek hesabı var. Allah size sabırlar versin, dirayetinizi artırsın" dedi.