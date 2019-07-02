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  3. Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı yanıt geldi

Fahrettin Altun, Twiter hesabından açıklama yaptı. Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir.
Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

 

 

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