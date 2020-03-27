Evde kalana kitap hediye

Ünal, paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğraf ile yanıt veren ilk 5 kişiye Kutlu’nun kitap setini hediye ederek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u kampanyaya destek vermeye çağırdı. Paylaşımına yanıt veren 5 kişiye ve vatani görevini yapan bir gence kitap seti hediye eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı da kampanyayı desteklemeye davet etti. Oktay da kampanyaya katıldı.