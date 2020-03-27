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Evde kalana kitap hediye

Evde kalana kitap hediye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter üzerinden başlattığı kampanyada “Evde kal Türkiye” çağrısına uyanlara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğrencilere okumalarını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye etti.

Ünal, paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğraf ile yanıt veren ilk 5 kişiye Kutlu’nun kitap setini hediye ederek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u kampanyaya destek vermeye çağırdı. Paylaşımına yanıt veren 5 kişiye ve vatani görevini yapan bir gence kitap seti hediye eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı da kampanyayı desteklemeye davet etti. Oktay da kampanyaya katıldı. 


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