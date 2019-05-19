Eski Ürdün Başbakanından Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik tutumuna övgü

Filistin Türkiye İşadamları Birliğinin İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Mısri, Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik izlediği "güçlü ve kararlı" tutumdan övgüyle söz ederek, "Türkiye'nin tutumu, taktiksel ve çıkarcı değil, ilkesel. Bizim bunun gibi insani tutumlara ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye ile Ürdün arasında tüm alanlarda karşılıklı çıkarları esas alan güçlü ilişkilerin olduğuna dikkati çeken Mısri, ülkesinin de yurt dışında Filistinliler için çalışan Filistinli kurumlara destek verdiğini ve İsrail'in Filistin topraklarındaki siyasetine karşı olduğunu vurguladı.

Mısri, Ürdün hükümeti ile Filistin yönetimi arasında "İsrail'e Filistin'in büyük bir kısmında egemenlik hakkı tanıyan" Yüzyılın Anlaşması ile ilgili konular başta olmak üzere birtakım alanlarda koordinasyonun olduğunu, Kral Abdullah'ın, söz konusu anlaşmadaki bazı maddeleri kesin bir şekilde reddettiğini söyledi.

Arap ülkelerinin Filistin meselesine yönelik tutumundan da esef duyduğunu dile getiren Mısri, Arap halklarının Filistin davasına yönelik olumlu tavrına rağmen Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği zirvesinde Arap hükümetlerinin Filistin meselesi lehine herhangi bir adım atamadığını kaydetti.

AA