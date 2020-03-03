Eserlerini izlediler

Mülteci akınıyla ne yapacaklarını şaşıran Avrupa Birliği ülkeleri, çözüm bulamıyor. Türkiye’nin haklı olduğunu ve sabrının taştığını belirtenler ile Türkiye’yi suçlayanlar ortak bir noktada buluşamıyor. Önceki akşam Başkan Erdoğan’la görüşen Bulgaristan Başbakanı Borisov, “Türkiye’ye neden yardım yapılmadığını anlayamıyorum. AB yükü paylaşmalı” derken, sınırda mültecilere ateş ederek öldüren Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis ise Türkiye’yi suçladı. “Mülteci krizi, Avrupa ve Yunanistan sınırlarını sürekli tehdit ediyor” diyen Miçotakis, Avrupa’nın Yunanistan’a yardım etme görevi olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’IN SABRI TÜKENDİ



AB liderleri, Yunanistan ve Bulgaristan’da Türkiye sınırını helikopterle inceledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunan hükümetinin sınırlarını koruma çabasını desteklediklerini ifade etti. Leyen “Sınırlarımızdaki durum, Avrupa’nın bütün olarak yönetmesi gereken bir meseledir. Avrupa’nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır” diyerek Türkiye’yi suçladı. Leyen, Yunanistan’a 700 milyon euro destek vereceklerini açıkladı.

AP Başkanı Sassoli ise “Sorumluluğu da paylaşmalıyız. Bu insanları adil biçimde yeniden yerleştirmeliyiz” dedi. İngiliz The Telegraph gazetesi “Erdoğan’ın sabrının tükendiği açık” derken, Financial Times da, göç anlaşmasının “çökmenin eşiğinde olduğunu” yazdı.

MÜLTECİ ÖLDÜREN YUNAN POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİLER



AB liderleri Leyen, Michel, Sassoli, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunduktan sonra basının karşısına geçti. “Güçlüyüz” mesajı vermeye çalışan liderler, mültecilere ateş açan Yunanistan’a destek verdi. Leyen, “Yunan sınır ve sahil koruma muhafızlarına, sivillere ve polise teşekkür etmek istiyorum” dedi.

MICHEL: SINIR KADAR HUKUK DA ÖNEMLİ



Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de, Miçotakis ve Ursula von der Leyen’le birlikte Yunanistan’ın Türkiye sınırında incelemelerde bulundu. Michel, Türkiye’ye 2016 yılında AB ile yaptığı sığınmacı geri kabul anlaşmasına saygı gösterme çağrısı yaptı. Eski Belçika Başbakanı da olan Michel, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerken, “Bu işte beraberiz” dedi. Uluslararası hukuk kurallarını da korumaları gerektiğini belirten Michel, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının uygulanması gerektiğini söyledi.

AB’NİN SÖZÜNDE DURMADIĞI ANLAŞMA



Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması,18 Mart 2016’da yürürlüğe girdi. Anlaşmada yer alan bazı maddeler şunlardı; Yunan adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir diğer Suriyeli AB’ye yerleştirilecek (1’e 1 formülü).

2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar tüm kıstasların karşılanması şartıyla Türkiye lehine vize kolaylığı ve vize muafiyeti hususları değerlendirilecek. AB, Türkiye’ye ödenmesi için başlangıç olarak 3 milyar euro, yükümlülükler karşılandığında da 2018’in sonuna kadar 3 milyar euroluk ilave bir fonu devreye sokacak.

AB HEYETİ GÖÇ KRİZİ İÇİN ANKARA’DA



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic’ın temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yayınlanan açıklamada, “Ankara ziyaretleri sırasında bölgedeki sivil nüfusun yanı sıra Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumu için Türk makamlarının üst düzey muhataplarıyla görüşecekler’ ifadesi kullanıldı. Lenarcic’in, Gaziantep’te mülteci tesislerini ziyaret edeceği de vurgulandı.

GÜVENLİ BÖLGE TEZİNE DESTEK



Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’le önceki akşam telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan Merkel’e “Mülteci yükünü adil paylaşalım” dedi. Bu arada Merkel, önceki gün yaptığı basın açıklamasında, İdlib’de ateşkese ve Türkiye sınırındaki Suriyeliler için de güvenli bölge oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Böylece Başkan Erdoğan’ın yıllardır savunduğu ‘güvenli bölge’ önerisine desteğini geç de olma açıklamış oldu. Merkel, toplantıda ayrıca Türkiye’nin mülteciler için çok şey yaptığını ve güvenli bölge ile Türkiye’ye nasıl destek olunabileceği hususunda liderlerle görüşmeler yaptığını kaydetti.

AVRUPA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI



Avrupa Parlamentosu’nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, Avrupa Birliği’ni eleştirdi. Birliğin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığını vurguladı.

Birliğin Türkiye’ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştiren Piri, AB’nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı. Türkiye’ye 2016’ta verilen vizelerin kaldırılması, sığınmacılar için 6 milyar euro ve gümrük birliğinin yenilenmesi sözlerinin tutulmadığını belirtti.