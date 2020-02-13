Esad'a ve dünyaya mesaj: Her yerde vururuz

Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan şunları söyledi:

Bu son saldırıyla, bugüne kadar İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 14’ü, yaralı sayısı 45’i buldu. İdlib’de rejim, onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar, sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyor, kan döküyor.

Soçi Muhtırası sınırlarını aşarak Mehmetçiklere saldıran rejim güçlerine gereken karşılık anında verilecek.

AMAÇ; SAHAYI BOŞALTMAK

Herkes gözünü kapatsa, vicdanını dondursa da, Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib’de, rejim ve Ruslarla, yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını bir kez daha çiziyorum. Amaç, kolayca işgal etmek için bölge halkını ülkemiz sınırlarına doğru hareketlenmeye zorlayarak sahayı tamamen boşaltmaktır.

Bugüne kadar, yapılan anlaşmalara, verilen sözlere riayet edilmesini bekleyerek, en az fiili müdahaleyle süreci yönetmeye çalıştık. Ama bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi, anlaşmalara da kimse uymuyor. Üstelik bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi, dolayısıyla doğrudan Türkiye’yi de hedef almaya başladı.

SÖZLERE BAKMAYIZ

Öyleyse biz de artık lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına çıkarmakta kararlıyız. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden, hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız. İdlib’de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyecekler. Rejim güçlerini, belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız.

Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarına bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum. Türkiye’yi hedef alan herkes, bunun bedelini, sadece saldırı alanında değil, her yerde ödeyeceğini bilmelidir. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum.

“KARARLIYIZ ŞUBAT SONUNA KADAR ÇIKARILACAKLAR”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Soçi Mutabakatı kapsamında şubat ayının sonuna kadar rejimi, İdlib’deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız” dedi. Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Yüz binlerce sivilin sınırlarımıza akın etmesine izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Bunun için de havadan ve karadan askeri gücümüzü harekete geçireceğiz. Hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Sayın Erdoğan’ın da açıkça söylemiş olduğu gibi, rejimin bizim kuvvetlerimize yönelik en ufak bir tacizine ezici güçle karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR

Erdoğan, Kahramanmaraş’ın kurtuluşu törenine katıldı. Türkiye’ye pervasızca saldıranlara seslenerek, “Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var” dedi.

PUTİN’LE İDLİB’İ GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib konusunda yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, İdlib’deki son gelişmeleri detaylıca görüştü. Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, Putin’le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin de bilgi verdi.

HEYET GİDECEK

Erdoğan, “Şu anda İdlib’de devam eden süreci değerlendirdik. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye’de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova’da bir araya gelmeleri konusunda Putin’le mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar” ifadelerini kullandı.

KREMLİN: İKİ LİDER ANLAŞTI

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada da, Putin ve Erdoğan’ın Suriye konusunda ilgili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda da fikir birliğine vardığı ifade edildi.