Esad rejimi PYD ile pazarlığa oturuyor 

OSMAN NURİ CERİT

Suriye halkına kan kusturan Esad rejimi ve PYD pazarlık için yeninden masa kurmaya hazırlanıyor. Tel Abyad’daki bir toplantıda konuşan terör örgütü PYD’nin Sözcüsü Salih Müslim, geçmiş dönemlerde zaman zaman Şam yönetimiyle görüşmelere katıldıklarını ve yeniden katılmaya hazır olduklarını açıkladı. “Daha önce Şam’a gittik ve tekrar gideceğiz” diyen Müslim, Esad rejimiyle pazarlık yapacaklarını söyledi. Müslim’in açıklamalarında rejim ile Esad yönetimi arasında pazarlığın detayına ilişkin ise detay yer almazken, terör örgütü daha önce eli kanlı rejimden, kendilerin elinde bulundurduğu bölgede sözde özerk yönetimi de tanımasını istemişti. Bunun karşılığında ise petrol gelirlerinin paylaşılması ve terör örgütünün Esad rejimi tarafından korumaya alınması da gündeme gelmişti. Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak için attığı adımları karşısında ne yapacağını bilemeyen terör örgütü, geçtiğimiz hafta Esad rejimine diyalog çağrısı yapmıştı. Terör örgütü daha öncede rejim ile benzer işbirlikleri içerisine girmişti.

ABD’nin ‘kapatıldı’ dediği terör çukurları

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısında yer alan Tel Abyad’a bağlı Tel Ham Köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevzileri görüntülendi. ABD yönetimi, teröristler tarafından yapılan terör mevzilerinin Güvenli Bölge kapsamında Akçakale’de Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasıyla kapatıldığını açıklamıştı. Terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı görülüyor.