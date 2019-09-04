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Ersoy Dede: Demek ki dert yeni parti kurmak değilmiş

Ersoy Dede: Demek ki dert yeni parti kurmak değilmiş

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, bugünkü köşesinde "Demek ki dert yeni parti kurmak değilmiş!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ersoy Dede'nin yazısı şöyle:

Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilince feryat ettiler. Kıyameti koparttılar. Niye? Vay efendim partiden nasıl atılırlarmış?! Arkadaş iyi de 2016 Mayıs’tan beri harıl harıl çalışmıyor musunuz? “Eski hâl muhal; ya yeni hâl ya izmihlal” falan çorba yapıp karıştırmıyor musunuz? Son seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çatı aday çıkarmaya kalkmadınız mı? 16 Nisan sürecinde kapı kapı dolaşıp ‘aman bu yeni düzenlemeye oy vermeyin’ diyerek ‘hayır’ kampanyası yürütmediniz mi? Ya hu siz zaten mevcut halde AK Parti’de değilsiniz zaten. Peki ihraç söz konusu olduğunda kopartılan fırtına niye? Çünkü bu son hamleyle maskeler düştü. 

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