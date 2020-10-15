'Erken seçim kabile devletlerinin işidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, hem üniversitelerle ilgili müjdelerini sıraladı, hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt verdi: “En büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutmak olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimiz, en büyük yönetim reformudur. Demokrasimiz ve kalkınmamız bakımından uzun darbe ve vesayet dönemlerinden sonra böyle bir değişimi tamamlamış olmamız büyük başarıdır. Herkesin buna sahip çıkması gerekiyor. Türkiye’yi yeniden bataklığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi rayından çıkartamamanın hırsıyla yeni arayışlar içinde olanları görüyoruz. Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında burkacağız.”

ZULME SESSİZ KALAMAYIZ



“Yargı ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar adaletin tesisine hizmet veriyor. Geçmişte adı darbelerle ve cuntalarla anılan ordumuz sınırlarımız boyunca ve ötesinde destanlar yazıyor. Zulme sessiz kalamayız. Suriye’de, Somali’de, Azerbaycan’da zulüm var seyir mi edelim, biz duramayız... Ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Milletin huzurunu bozacak hiçbir beyanı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Çıkıyorlar ‘erken seçim’... Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede, Batı’da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye’de ilan edilen zaman neyse; 2023’ün Haziran’dır. 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. Yarın sondaj gemimizle birlikte yapılan çalışmaları ben de takip edeceğim. Yeni müjdeleri tespit eder ve açıklarız. Türkiye demokraside ve ekonomide ilerledikçe bu tür meseleler küçülecek ve tümüyle gündemimizden çıkacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bireysel ve kurumsal çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görülen akademisyenlere ve üniversitelere “YÖK 2020 Üstün Başarı Ödüllerini” takdim etti.

YÖK ANADOLU VE SANAL LABORATUVAR BAŞLIYOR



“Anadolu’nun dört bir yanındaki üniversitelerimizin gelişimine daha çok önem veriyoruz. Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum; YÖK Anadolu Projesi. Bu projeyle, Anadolu’daki üniversiteleri gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini istiyoruz. Bu programı akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz. Bir başka önemli adım da YÖK Sanal Laboratuvar Projesi. Genel kimya ve fizik laboratuvar dersleri sanal ortamda verilebilecektir.”

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK



“Koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ancak örgün öğretimin yerine tutmayacağı açıktır. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. Bugün toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz 8 milyon 267 bin öğrencimize öğretim veriyor. Ücretsiz eğitim hayalini gerçeğe dönüştürdük. Artık rekabet herhangi bir üniversiteye girmekte yaşanmıyor. Her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. İhtisaslaşma başta olmak üzere, üniversitelerimizi marka yapmak için birçok programı hayata geçirdik. 2006 yılından sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800’e giren üniversiteler olduğunu görüyoruz.”

ROBOT DEĞİL İNSAN YETİŞTİRMELİYİZ



“Gözden asla kaçırmamız gereken hayati bir husus var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için onların gönül dünyalarını da zenginleştirmeliyiz. Hedeflerimize ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en ileri seviyeye ulaşmak için çalışan ve tarihinin, kültürünün temel bilgilerine vakıf nesillerle ulaşabiliriz. Ruhsuz bir beden ceset, maneviyattan yoksun bir zihin de robottur. Biz insani kamili yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bu konuda üniversitelerimizden öncülük ve destek bekliyoruz.”