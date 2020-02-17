'Ergenekon ve FETÖ'cüler birlikte darbe yapabilir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Beyaz TV’de yayınlanan ve Pınar Işık Ardor’un hazırlayıp sunduğu 7. Gün programında FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları ve yeni darbe söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, ABD’li düşünce kuruluşu Rand Corparation’ın Türkiye’yle ilgili raporunda yazan “Orta kademe subaylar rahatsız, darbe yapabilirler” ifadesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bütün darbelerin siyasi iradeyi itibarsızlaştırma girişiminde bulunduğu belirten Elitaş, “yeni darbe” söylentilerinin de bu kapsamda olduğunu söyledi.

FETÖ SULANDIRDI

Elitaş “Bunu kim yapacak diye soracak olursanız” diyerek şöyle devam etti: “Açıkçası Balyozcular, Ergenekoncular ve FETÖ’cüler işbirliği yapabilirler” dedi. Elitaş, FETÖ’nün Ergenekon yargılamalarında bazı mağduriyetler oluşturarak davaları sulandırdığını söyledi. Elitaş, AK Parti’ye kapatma davası açılmasının Ergenekon’un işi olduğunu belirtti.

SİYASİ AYAK BİZE HAKARETTİR

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, 26 Haziran 2009 tarihinde Meclis’te yasalaşan ve kendisinin de imzacılarından olduğu askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili suçlamalarına cevap veren Elitaş, “FETÖ’nün siyasi ayağı” suçlamasının büyük bir hakaret olduğunu ifade etti.