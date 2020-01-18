Erdoğan'dan Kanal İstanbul yorumu: Parası olan isterse gidip arazi satın alır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Ekrem İmamoğlu size bir mektup vermişti, içeriğinde de Kanal İstanbul’la ilgili bilgiler olduğunu söyledi. ÇED raporu da onaylandı, nasıl bir süreç bekliyor” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bu mektup gizli bir mektup, kendisi böyle bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Eğer kişiye özel bir mektupsa üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz.”

BU İŞTE KARARLIYIZ

Erdoğan, şöyle devam etti: “Yurtdışından Sheikha Moza’nın (Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani’nin eşi) burada bir yeri yok, yalan. Son günlerde bir şey ortaya çıktı, ‘CHP’liler buralarda yer kapatıyor’ falan diye. Bu da benim derdim değil. Niye? Parası olan gider nereden ne alacaksa, satıcısı bellidir, alıcısı bellidir, alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor. Dünyada İspanya’da, Miami’de, şurada, burada bu kadar gidip yer alanlar var. Kimse ‘niye buradan böyle bir yer aldın?’ diyor mu? Kanal İstanbul’la dünyaya mesaj veriyoruz. Finansman noktasında ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve bir kaç ay içerisinde de açıklayacağız.”

ATEŞKESİ REJİM İHLAL EDİYOR

Erdoğan, İdlib’le ilgili şunları söyledi: “Ciddi sıkıntılar var, malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib’le ilgili son gelişmelerde, 20’ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor, bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?”

HAFTER’E GÜVENİLMEZ

Erdoğan, darbeci Hafter’le ilgili “Güvenilir bir adam değil. Trablus’u bombalamaya devam ettiler. Berlin’de söyledikleriyle bunun hemen ardından ne yaparlar bunu da göreceğiz” dedi.

MERKEL GELİYOR

Erdoğan, 24 Ocak’ta Almanya Başbakanı Merkel’i ağırlayacağını söyledi. İki lider güvenlik ve ticari ilişkileri değerlendirecek, Türk-Alman Üniversitesi kampusunu açacak.

ÖKSÜZ’E GEREĞİNİ YAPARIZ

Erdoğan, Adil Öksüz’le ilgili, “Yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda MİT çok ciddi dayanışma içinde süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda Fizan’da olsa alır gelir gereğini yaparız” dedi.

TORUNLARIN KARNELERİ İYİ

Erdoğan okulların yarıyıl tatiliyle ilgili, “Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Torunlar da en küçüğünden en büyüğüne başarılı karneleriyle geldiler. Hepsi çok iyi. Maşallah bu da tabii bizler için iftihar vesilesi” dedi.