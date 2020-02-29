Erdoğan'dan diplomasi atağı: Rejim unsurları artık meşru hedefimizdir

Erdoğan, Putin’le sabah saatlerinde yaptığı görüşmeden sonra gün boyu süren diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Macaristan Başbakanı Orban’la görüştü.

Türkiye’nin Suriye’de verdiği haklı ve hukuki mücadelesinde kararlı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, liderlere “Esed’in gerçekleştirdiği katliamları önlemek için üzerinize düşeni yapın” mesajı verdi. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve krizin siyasi çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

SÖZ YETERLİ DEĞİL



Liderlerden İdlib’deki insani krizin ortadan kaldırılmasıyla ilgili somut adımlar atılmasını isteyen Erdoğan “Sözlü destek yeterli değil, fiilen destek vermelisiniz” dedi. Başkan Erdoğan, İdlib’in uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin önemine dikkat çekti ve rejimin tüm unsurlarının artık Türkiye için meşru hedef olduğunu belirtti. Trump, Merkel ve diğer liderler de görüşmede Erdoğan’a taziye dileklerini iletti. Liderler ayrıca Türkiye’nin Suriyeli mültecilerle ilgili omuzladığı yükün bilincinde olduklarını, bu konuda Türkiye’yi desteklediklerini vurguladı.

MUTABIK KALINDI



Trump ve Erdoğan’ın, İdlib’de rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi konusunda mutabık kaldığı açıklandı. İki liderin, İdlib’deki insanlık dramının önüne geçebilmek için ilave adımların vakit geçirilmeden alınması konusunda da mutabık kaldığı belirtildi. Merkel de görüşmede, İdlib saldırısını kınadığını ifade etti ve rejimin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Ankara’da Millet Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.

KANLARI YERDE BIRAKILMAYACAK



Başkan Erdoğan, Putin’le telefonda görüştü. Şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmayacağını açık ve net bir şekilde söyleyip, bu tür saldırıların Türkiye’nin kararlılığını artırdığını vurguladı.

Erdoğan, dün saat 10.15’te Rusya Devlet Başkanı Putin’le kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan’ın Putin’e şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurguladığını ifade etti. Altun şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu belirtmiştir. Bu tür saldırıların, Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini vurgulamıştır. Rusya’ya Soçi Mutabakatı gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. İki lider en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmeyi kararlaştırmıştır.”

Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin, 5-6 Mart’ta görüşebileceği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN BAŞKA ÇARESİ KALMADI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının, “elim” ve “kahreden” bir hadise olduğunu belirten Fahrettin Altun, “Metanetli davranıp verdiğimiz haklı mücadelede kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Altun, şöyle devam etti:

İLK SORUMLU REJİMDİR

“Suriye’deki gelişmelerden birinci derecede Esed rejimi sorumludur. Rusya, rejim saldırılarını durdurma sorumluluğunu yerine getirmedi. Rusya’dan beklentimiz, Soçi Mutabakatı uyarınca rejim saldırılarını durdurmasıdır. Türkiye, mücadelede yalnız bırakılmıştır. Mültecilerden gelen yoğun baskıyı engellemekle ilgili gösterdiği yoğun iradeyi gevşetmekten başka Türkiye’nin çaresi kalmamıştır. İdlib’de yaşananlara göz yuman liderlerin, Ruanda’da, Bosna’da soykırımı izlemekle yetinen seleflerinden hiçbir farkı yoktur. Bu süreçte, namlusunu, Türk askerine doğrultan Esed rejimiyle bir an önce diyalog çağrısına bizi çağıran aktörleri de milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”

ÇAVUŞOĞLU’DAN TELEFON TRAFİĞİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib’deki saldırının ardından birçok mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Drian, İspanya Dışişleri Bakanı Laya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borell’le telefonda görüştü. Borell, görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, gerginliği azaltmanın, sahadaki sorunları etkin şekilde ele almanın anahtarı olduğunu söyledi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko da Çavuşoğlu’nu arayarak taziye dileklerini iletti.

İDLİB KRİZİ TÜM SINIRLARI AŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de yaşanan krizin tüm sınırları aştığını belirtti. Uluslararası toplumun artık İdlib ve Suriye’de yaşanan insani krize dur demesi gerektiğini ifade eden Kalın şöyle devam etti: “Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Uluslararası toplum artık insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır.”

GENEL KURUL’DA KAPALI OTURUM

AK Parti, Meclis’in salı günü İdlib gündemiyle toplanması için harekete geçti. TBMM Başkanı Şentop da, kapalı oturumun salı günü yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımızı kapalı oturumda Millet Meclisimizi bilgilendirmek için görevlendirdi” dedi. Altun, TSK’nın Suriye’de icra ettiği tüm faaliyetlerin, TBMM’nin verdiği yetkiyle yapıldığına dikkat çekti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CEVABI VERİLECEK



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’yi hedef alan her saldırının, en ağır biçimde cevabını alacağını belirtti. Şentop, “Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya konuldu. Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edecektir” dedi.

4 PARTİDEN ORTAK AÇIKLAMA



AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle İdlib’deki saldırıyı kınadı. Açıklamada “Acımız büyüktür. Bu alçak ve menfur saldırıyı, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk Ordusu’nun, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.

HDP SALDIRIYI KINAMADI



HDP, İdlib’deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kınama ifadesinin yer almadığı açıklamada, “Ortadoğu’daki savaş durumunun sona ermesi için en gerçekçi yol diyalog ve müzakeredir” denildi.

KILIÇDAROĞLU HARİÇ DİĞER LİDERLERDEN ERDOĞAN’A DESTEK



İdlib’deki saldırının ardından parti liderleri Başkan Erdoğan’la telefonla görüşüp taziye dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan ise dün hiçbir ses çıkmadı.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Parti liderleri, Başkan Erdoğan’a taziye dileklerini iletirken, İdlib konusunda desteklerini de ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, İdlib’deki gelişmelerin ardından Ankara’ya dönerek, Başkan Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise İdlib gündemiyle parti yönetimini olağanüstü topladı. MYK toplantısında CHP TBMM Grubu’nun bugün İdlib gündemiyle toplanması kararlaştırıldı.

CHP’DEN VEKİLLERE UYARI



CHP milletvekillerine “Bilgimiz dışında konuşmayın” uyarısı yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, konunun hassasiyetine dikkat çekilerek genel merkezin bilgisi dışında açıklamalarda bulunmamalarının istendiği kaydedildi. İdlib şehitleri için CHP Genel Merkezine Türk bayrağı asıldı.