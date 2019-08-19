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Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor

Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor

ABD’li Foreign Policy, “Erdoğan Washington’ı parmağında oynatıyor” başlığıyla verdiği haberinde Başkan Erdoğan’ın dik duruşuyla ABD’yi etkileyerek hedefine ulaştığını yazdı. 

ABD’nin önemli basın kuruluşu Foreign Policy (FP), Fırat’ın doğusuna düzenlenecek müşterek harekat merkezi hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Medya organı, Türkiye ve ABD’nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, “Başarılı ABD diplomasisinin Türkiye’yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünebilir. Ama Ankara’nın zafer edasıyla ‘ABD bizim pozisyonumuza yaklaştı’ demesinin bir sebebi var” sözlerine yer verdi. “Türkiye ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmadı, füze sisteminin intikalini başlattı” diye yazan dergi, Ankara'nın S-400 konusundaki kendinden emin ve makul tutumu sayesinde ABD’nin tehdit olarak savurduğu yaptırımları uygulamakta bile temkinli davranmak zorunda kaldığını ifade etti. 

OLAĞANÜSTÜ DİPLOMASİ

Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan olası bir operasyon konusunda, Erdoğan’ın geri adım atmadığını ve etkin bir diplomasi örneği sergilediğini yazan dergi, S-400 yaptırımlarıyla Fırat’ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altını çizdi, “Erdoğan’ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi” yorumunda bulundu. FP, haberin detayında Türkiye’nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini “olağanüstü” olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan’ın diplomasi yeteneğine dikkat çekti. 

Sözünün eri bir lider

Erdoğan’ın ‘sözünün eri’ bir lider olduğunun altını çizen dergi, ABD’nin verdiği sözleri tutmaması ve Batılı analistlerin PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’ye verdiği desteğin stratejik ortaklığına zarar verdiğini belirtti. Erdoğan’ın bu ortaklığı sonlandırmada tereddüt etmeyebileceğini belirten FP,  operasyon konusunda kararlı duruşuyla ABD’den önemli imtiyazlar el ettiğini vurguladı. 

Türkiye’ye ihtiyaç var

ABD’nin Çin ve Rusya’yla olan güç savaşında Türkiye’nin kritik bir noktada olduğunu altını çizen dergi, Washington’ın İran’a da bu kadar yakın bir komşusunun stratejik önemde olduğunu belirtti. Foreign Policy için makaleyi kaleme alan Steven Cook, Erdoğan’ın F-35’lerle ilgili krizi ve yaptırım tehditlerini by-pass ederek Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge inatlaşmasından kendi lehinde kararlar çıkartmayı başardığını (3 maddeli anlaşma), bunun Erdoğan’ın önemli bir başarısı olduğunu, poker sevmese de iyi bir poker oyuncusu olabileceğinin altını çizdi.

Geri adım atmadı 

Etkin bir diplomasi örneği sergileyen Erdoğan'ın 'güvenli bölge' hamlesi tarafların uzlaştığı müzakerelerle sonuçlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD'nin Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz” yorumu sürece damgasını vurdu. 

 

 

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