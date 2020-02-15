Erdoğan, Pakistan Meclisi'nde dünyaya ilan etti: Dün Çanakkale, bugün Keşmir

Pakistan’da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan tarafından özerkliği kısıtlanan ve baskı altında tutulan Keşmir’le ilgili destek mesajı verdi. Başkan Erdoğan ilk olarak Pakistan Ulusal Meclisi’nde konuşma yaptı. Erdoğan “Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. Dün Çanakkale bugün Keşmir. Bizim için Keşmir odur o olacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuşması sırasında Pakistanlı vekillerin Erdoğan’ı alkışlamak yerine bir ülke geleneği olarak meclis sıralarına vurması dikkat çekti.

KALBİMİZDE HİSSETTİK

Erdoğan şunları söyledi: “Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil, gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil, muhabbetten geliyor. Pakistan’ın son yıllarda yaşadığı sel ve deprem felaketlerinde tüm imkânlarımızla yardıma koştuk. 15 Temmuz’da Pakistan halkının duasını kalbimizde hissettik. Pakistan FETÖ okullarını devrederek gerçek dostumuz olduğunu gösterdi. Geçmişte olduğu gibi daima Pakistan’ın yanında olacağız. Mali eylem görev toplantılarında baskı altına alınmak istenen Pakistan’a destek vereceğiz.”

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİ

Başkan Erdoğan ABD’nin sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili de şunları söyledi: “Sayın Donald Trump ve Netanyahu arasında Kudüs’le ilgili atılan adım, ‘yüzyılın barış planı’ diye yutturulan plan, bir işgal projesidir. ‘Kudüs bizim

kırmızı çizgimizdir’ diyerek bütün dünyaya ilan ettik. İşgal planına en büyük tepkiyi biz verdik. Hassasiyetimiz ortaya koyduk.”

CUMA NAMAZINI İSLAMABAD’DA KILDI

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, cuma namazında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte saf tuttu.

İMRAN HAN’A FİLİSTİN KİTABI

İletişim Başkanlığı uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere “Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin” kitabı hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ile ev sahibi ülke heyetine hediye edildi.

BİZE GÜVENEN PİŞMAN OLMAZ

Erdoğan Türkiye - Pakistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Şu ana kadar Türkiye’ye yatırım yapan ve güvenen kimse pişman olmamıştır. İkili ilişkilerimizi 5 milyar dolar hedefine taşımalıyız. Pakistan’ın, İmran kardeşimin önderliğinde son dönemde iş yapma kolaylığının artırılması konusunda ciddi gelişme kaydettiğini görüyoruz. Pakistan’a bu alanda yardımcı olmaya hazırız.”

SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile ortak basın toplantısında yine Keşmir sorununa dikkat çekti, Hindistan ve Pakistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’la yaptığı ortak basın toplantısında da Keşmir sorununa dikkat çekti. Erdoğan, Hindistan ve Pakistan’ın sorunu diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır.”

İLİŞKİLER GELİŞECEK

Erdoğan, “Ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan ile ilişkilerin gelişmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Pakistan’ın terör ve bölgesel istikrara yönelik mücadelesini takdir ettiğimi bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALIYORUZ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye’yi örnek aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Pakistan’a geldiğiniz için Pakistan halkı çok mutlu. Bu ilişkiler daha da güçlenmiştir. Bir kere daha size hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Siz iktidara geldiğiniz günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir. Sizin döneminizde Türkiye çok ileriye gitmiş oldu. Pakistan, Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Türkiye inşaat konusunda usta bir ülke olmuştur, tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Aynı şekilde turizmde de başarılısınız. Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdınız gözümüzle gördük. Pakistan’da da çok gecekondu var. Siz çok güzel bir şekilde ortadan kaldırdınız. Siz iktidara geldiğinizde Türkiye başta IMF olmak üzere borç altındaydı. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız, sizin tecrübelerinizden faydalanıp devam etmek istiyoruz.”

PAKİSTAN İKİNCİ EVİMİZ

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad’da Faisal Maarif Okulu’nu ziyaret etti. Erdoğan, “Türkiye, son yıllarda artan üniversite sayısı ve sağladığı kaliteli eğitim ile en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkelerden biri haline geldi. 2023 hedeflerimizden biri, 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Elbette Pakistanlı evlatlarımız için Türkiye yabancı bir ülke değil, ikinci bir vatandır. O nedenle ben sizleri yükseköğreniminiz için Türkiye’ye davet ediyorum” dedi.