Erdoğan güvenli bölgeye destek arıyor 

Osman Nuri CERİT / ANKARA

4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, yükün ve sorumluluğun adil şekilde dağılmasını istiyor. Türkiye tarafından tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye uluslararası toplumun daha fazla insani yardım sağlanması için çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi’nden sonra, Güvenli Bölge Planı’nı 17 -18 Aralık’ta “Birinci Küresel Mülteci Forumu”nda anlatacak.

İki gün sürecek küresel konferans, Birleşmiş Milletler’in Aralık 2018’de New York’ta kabul ettiği Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım olacak. Forumda Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ortaya koyduğu Güvenli Bölge Planı’nı sunacak. 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nüfuslu 10 ilçe kurularak 1 milyon mültecinin nasıl güvenle evlerine dönebileceği anlatılacak.

MALİYET 151 MİLYAR LİRA

Yerleşim yerinin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin TL olarak tahmin ediliyor. Türkiye bu maliyetin uluslararası kuruluşlar ve mülteciler konusundan etkilenen ülkeler tarafından paylaşılmasını istiyor. Başkan Erdoğan bu projenin detaylarını ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gündeme getirmişti. Londra’da gerçekleşen NATO zirvesi ve 4’lü Liderler Zirvesi’nde de bu program anlatıldı. Başkan Erdoğan “Birinci Küresel Mülteci Forumu”nda da bu planı anlatarak bir an önce harekete geçilmesini isteyecek.

