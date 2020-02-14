Erdoğan, 'En sevilen dünya lideri' seçildi
Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen anket çalışmasında ‘en sevilen dünya liderleri’ listesinde ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 60’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüş bildirdi.
Erdoğan’ı yüzde 54 ile Almanya Başbakanı Merkel takip ederken, listede üçüncü sırayı Rusya Devlet Başkanı Putin, dördüncü sırayı Papa Franciscus, beşinci sırayı ise ABD Başkanı Trump aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, listenin son sırasında yer buldu.