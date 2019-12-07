'Erdoğan elini omzuna atacak kadar samimi'

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post, önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen NATO Zirvesi ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazeteye konuşan bir NATO diplomatının Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın samimiyetiyle ilgili sözleri gündem oldu.

ORTADAN KAYBOLDULAR

Samimi bir atmosferde geçen görüşmeyle ilgili gazetenin muhabirleri Ashley Parker, Philip Rucker ve Michael Birnbaum imzalı haberde, ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan’ın yakın görüntüleri hakkındaki açıklamalara da yer verildi. “Asi, gevşek ve böbürlenen: Trump’ın yurtdışı seyahatlerinde saha rehberi” başlıklı analiz-haberde, “NATO liderleri Watford’da 3 saatlik oturum için bir araya geldi fakat bir anda Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortadan kayboldu ve özel olarak baş başa görüşmek için ayrıldı” ifadesi kullanıldı. Haberde, “Bazı NATO diplomatları Trump’ın Erdoğan’la görüşmek için esas etkinliğe katılmamasına şaşırdı” derken Beyaz Saray Sözcüsü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. İsmini açıklamak istemeyen NATO’da görevli üst düzey bir yetkili, “Elbette ikisinin bu kadar yakınlaşması herkesi şaşırtıyor. Fiziksel olarak bile Erdoğan elini Trump’ın omzuna atıyor” dedi.