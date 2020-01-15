Erdoğan CHP'li belediyeleri eleştirdi: Şovmenlerin maskesi artık düşmeye başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. CHP’li belediyelere eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenle laf üretenlerin ayrımını her zaman yapar. Başkalarının kısır siyasetlerinin bizi esir almasına izin vermeyeceğiz. Sizden isteğim kendi gündeminize odaklanmanızdır” dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

“Kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımızı açık. Aramıza yeni katılan ya da katılacak belediye başkanlarımıza her türlü desteği vereceğiz. AK Parti’nin şiarı gönül belediyeciliğidir. Vatandaşların kendini bize yakın hissetmesini sağlamalıyız. Halkımızla asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz.”

TEMBELLİK YAPAMAYIZ

“Bir işi yapmayı gönülden isteyen kimse o işi yapmanın yolunu mutlaka bulur. Buna karşılık tembel siyasetçilerin en büyük serveti mazeretleridir

Dert çekmiş bir siyasetçi olarak hangi zorluklarla yüzleştiğinizi gayet iyi biliyorum. 4.5 yıllık belediye başkanlığım döneminde, tabiri caizse hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık.”

DAYANIŞMADA ÖNCÜYÜZ

“Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin derinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor. AK Parti olarak imkânları daha iyi konumda olan belediyelerimizi daha kötü olanla ensar-muhacir olarak birbirine zimmetliyoruz. Amacımız tecrübelerin de paylaşılmasına fırsat tanımaktır. Doğu ve Güneydoğu’daki belediyelerimiz sıkıntı çekerken Batı’daki belediyelerimiz keyfe keder işlere kaynak ayırıyor. Belediyelerde 82 milyonun her bir ferdinin hakkı vardır. AK Partili belediyeler dayanışma ve paylaşmanın da öncüsü olacak. Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye’nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir

anı dahi yoktur.”

Erdoğan, Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, Fuat Oktay ve Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla birlikte serginin açılışını yaptı.

AKILLI ŞEHİRDE DÜNYA PAZARINA GİRECEĞİZ

Erdoğan çok yakında dünyada akıllı şehirlerle ilgili pazarın 800 milyar doların üzerine çıkacağını belirterek, Türkiye’nin dünya pazarlarına gireceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde katılımcılara hitap etti. Türkiye’nin akıllı şehir uygulamalarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan bu alanda dünyadaki Pazar büyüklüğünün 800 milyar doların üzerine çıkacağını, Türkiye’nin akıllı şehir uygulamalarında dünya pazarlarına gireceğini söyledi.

ÇÖPLÜK OLMAYALIM

Teknoloji konusunda önce kim harekete geçerse en çok onun kazançlı çıkacağını belirten Erdoğan, “Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner. Biz, ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz” dedi.

RASTGELE İŞ OLMAZ

Erdoğan şunları kaydetti: Bundan sonra şehirlerde yapılan her yatırımın, atılan her adımın akıllı şehirler stratejisine uygun yapılmasını sağlamakta kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, “Rastgele, keyfe keder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak da kalmayacak, dünya pazarlarına ihraç olarak gireceğiz. Birkaç yıl içinde pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.”

1 MİLYON 92 BİN 741 KONUT BAŞVURUSU

Başkan Erdoğan, marka şehirler hedeflerine giden yolun akıllı şehir çözümlerinden geçtiğini söyledi. Erdoğan, “İşte biliyorsunuz bir adım attık, dedi ki Çevre Şehircilik Bakanlığımız, ‘100 bin sosyal konut inşasına başlayacak.’ Müracaatlar şu an itibarıyla bitmiş bulunuyor. Hamdolsun genel toplam, 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor? Demek ki halkımız, şu anda yönetimine güveniyor. Bu önemsediğimiz akıllı şehir planlamalarını, projelendirmelerini çağrıştıracak” dedi.

KANALI DUYUNCA ÇIKTILAR

ATO Congresium’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nin açılışına katıldan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. Kurum, “Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı’nı koruma ve kurtarma projesidir. Kanal İstanbul projesini Başkan Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceğiz.’ diye konuştu. Bu sözler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş salonu terk etti.

TRUMP İLE LİBYA GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ofisinden iki liderin görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, “Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı” ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN’A 4 SAYFALIK MEKTUP

Başkan Erdoğan ATO’da CHP’li başkanlar Tunç Soyer, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’yla el sıkıştı. İmamoğlu’nun Erdoğan’a Kanal İstanbul’la ilgili görüşlerinin yer aldığı 4 sayfalık bir mektup verdiği öğrenildi.