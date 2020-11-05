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05 Kasım 2020 Perşembe 01:35 | Son Güncelleme:

Enerji aramada ortaklık teklifi

Enerji aramada ortaklık teklifi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile yaptığı gayrı resmi görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hidrokarbon arama, çıkarma ve faydalanma konusunda işbirliği teklifimiz masadadır” dedi. Tatar, “Federalizm müzakereleri 1977’den beri sonuç vermekte başarısız oldu. Bu başarısızlık üzerine kafa yormamız ve gerçekçi bir kazan-kazan sonucunu kolaylaştırmak için kalıpların dışında düşünmeye başlamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Beşli konferansa değinen Tatar, “Bilindiği gibi beşli konferans Türk tarafının önerisidir. Konferansın bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz. Sayın Anastasiadis’e izolasyonlar, Kapalı Maraş ve hidrokarbonlar konularındaki görüşlerimizi de aktardım” dedi.

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