Elçilikte FETÖ mü var

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin FETÖ firarisi Ergun Babahan’ın “Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı” şeklindeki Twitter mesajını “beğenmesi” diplomatik krize yol açtı. MHP, AK Parti ve CHP, ABD Büyükelçiliği’ne tepki gösterirken ABD’nin maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, “ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımı hakkında net izahatta bulunulması istenmiştir” açıklamasını yaptı.

FETÖ GÖLGESİ DÜŞTÜ

FETÖ firarisi bir ismin tweetinin beğenilmesi “Büyükelçilikte FETÖ’cüler mi var” şüphesine neden oldu. Nitekim ABD’nin diplomatik misyonunun üzerine daha önce de FETÖ gölgesi düşmüştü. 17 Aralık kumpasını tezgâhlayan FETÖ’cü polis müdürleri ve kaçak savcı Zekeriya Öz ile irtibatı belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz tutuklanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişiler iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde” açıklamasını yaptı.

NET AÇIKLAMA TALEBİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik.” İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “ABD Dışişleri Bakanlığı olayı soruşturmalı ve sorumlular hakkında gerekenleri yapmalıdır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, “Türkiye’ye yönelik büyük bir saygısızlık ve hadsizliktir” açıklamasını yaptı.

ABD: Hatadan dolayı özür dileriz, içeriği onaylamıyoruz

ABD Büyükelçiliği dün iki kez açıklama yaparak özür diledi. Dün akşam saatlerinde “Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” sözlerine yer veren ABD Büyükelçiliği öncesinde de, “Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz” açıklaması yapmıştı.