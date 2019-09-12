Ekmekle oynamak insanlığa sığmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 30 büyükşehir belediye başkanının davet edildiği, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Çin’de olduğu için katılamadığı toplantıda Erdoğan, vatandaşa hizmetle ilgili her konuda başkanların yanında olduğunu belirterek birlik mesajı verdi.

VİCDANLAR YARALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaları da gündeme getiren Erdoğan şunları söyledi: “Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmaya pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Kâğıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana ve daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Kapının önüne konan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Birkaç kötü örnek bahane edilerek binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması insanlığa sığmaz.”

DEMOKRATİK UZLAŞMANIN İLK ADIMI OLSUN

Erdoğan şunları söyledi: “Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermesidir. Bu işbirliği zeminini oluşturup yürütmeliyiz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için gerçekten samimi gayret gösterdik. Ülkemizin tamamını ilgilendiren bu konuda göstereceğimiz çaba milletimize umut verecektir. Demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum.”

SANDALYESİ KIRILDI

Toplantıda İmamoğlu’nun sandalyesi kırıldı. Başkan Erdoğan, “Bak bu yaptığın israftır” diye espri yaptı. Salonda gülüşmeler yaşandı.

POLEMİK DEĞİL İŞ ÜRETELİM

Erdoğan şunları söyledi: “Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Eskiler el işler dil övünür derler. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, eser vermeden yapılan siyaset şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten ülkemizin imkânlarını heba etmekten başka bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi şehirlerine en kalıcı hizmetleri getirmek için çalışmaktır.”

Başkan Erdoğan, belediyelerin sorunlarının çözümü doğrultusunda çeşitli hazırlıkların bulunduğuna dikkati çekerek, büyükşehirler başta olmak üzere tüm belediye başkanlarının tespit ve teklifleriyle sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti.

BAKANLAR DA TOPLANTIDA

Erdoğan şunları söyledi: “31 Mart seçimlerinde elde ettiğiniz başarılardan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Seçildiğiniz gün itibariyle size oy versin vermesin şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Biz de tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyetle yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda tüm bakanlarımız sizlerin sorularına cevap vermek üzere burada bizimle beraber. Ve bütün bu sorular kayda alınmak suretiyle de bunların üzerinde bakanlarımız gerekli çalışmalarını yapacaklar.”

BAŞKANLAR ALFABETiK SIRAYLA OTURDU

Toplantıda belediye başkanları geldikleri illere göre alfabetik sırayla protokolde yer aldı. Başkan Erdoğan’ın yanında Belediyeler Birliği Başkanı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı.

BAŞKANLARLA WHATSAPP GRUBU KURULUYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Belediye başkanları toplantının olumlu geçtiğini söyledi. Başkan Erdoğan’ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.

VATANDAŞA HİZMETTE PARTİ AYRIMI YAPILMAZ

Başkan Erdoğan, “Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Bundan sonra da aynı şekilde İlgili politika kurullarının da toplantıda olduğunu belirten Erdoğan, başkanların sorunlarının takibinin yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, “Siyaset olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum. Özellikle de terör örgütleriyle, hukuksuzlukla araya mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

MASANIN İKİ TARAFI

Erdoğan şunları söyledi: “Bilindiği gibi nüfusumuzun neredeyse 4’te 3’ü 30 büyükşehrimizde yaşıyor.

Sizler de belediye başkanları olarak gerçekten büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyoruz. 1994’te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımı gururla yâd edeceğim bir vazife olarak baktım. Üstlendiğimiz başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle masanın her iki tarafında bulunmuş oldum.”

KALICI OLAN HİZMET

“Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Bize karşı aleni husumet içerisine girmeyen, insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanlarıyla da bu arada çalıştık. Aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” hareket edeceğiz” dedi.

BİZ DE AYNI HASSASİYETİ BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan göreve geldiğinde kimsenin işine son vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ne personelle, ne araçlarla ne de başka bir şeyle uğraştık. Tüm vaktimizi doğrudan şehrin sorunların, sıkıntıların çözümüne teksif ettik. Üstlendiğimiz diğer görevlerde de bu çizgiden sapmadık. Tüm belediye başkanlarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu anlayışla yürüteceğiniz görevlere, sizlere Mevla’dan başarılar diliyorum. Teşrifleriniz için her birinize teşekkürlerimi sunuyorum.”