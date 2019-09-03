Ekmekle oynama sözünü tut

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da dün işçilere destek için İBB önüne gitti. Arslan, “Bizim arkadaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden edildi. Bizler seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Biz işimizi aşımızı istiyoruz. Bir başka amacımız yok. HAK-İŞ, hak mücadelesi adalet mücadelesi yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ‘hiçbir işçi işinden çıkarılmayacak namus sözü’ demişti. Biz CHP Genel Merkezi’nin önüne de gittik Kılıçdaroğlu’nu bulamadık. Buradan İmamoğlu’na da bunu hatırlıyoruz” diye konuştu.

iSPARK zammında geri adım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 50 oranında zamda geri adım attı. İmamoğlu, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine “Zam yok, bazı yerlerde sistem hatası oldu. Ücretler iade edilecek” dedi.